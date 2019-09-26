Мать заявила, что девочка, которую она удочерила, оказалась 22-летним социопатом

Однако это далеко не главная странность истории. По сообщениям растерянной матери, которая дала интервью, чтобы расставить в запутанной истории все точки над i, "девочка" несколько раз пыталась её убить.

Кристин Барнетт и её бывшему мужу Майклу Барнетту было предъявлено обвинение в том, что они в 2013 году переехали в Канаду, оставив удочерённую ими девочку Наталью Грейс одну в доме в штате Индиана, США. Вот только родители утверждают, что реальное положение дел сильно отличается от того, как представляет полиция.

Она делала рисунки и говорила, что хочет убивать членов семьи, сворачивать трупы в одеяло и хранить их на заднем дворе Кристин Барнетт

Кристин Барнетт утверждает, когда они взяли Наталью к себе, думали, что она просто милая девочка. Но позже обнаружили, что удочерили взрослого социопата. По словам матери, Наталье было вовсе не 9 лет, а 22. Когда она попала в дом Барнеттов, то принялась разрушать семью изнутри, притом весьма радикальными способами, сообщает Daily Star.

Она стояла над людьми посреди ночи, когда все спали. Потом уснуть уже было невозможно. Нам пришлось спрятать от неё все острые предметы Кристин Барнетт

Я увидела, как она добавляла в мой кофе какой-то химикат, отбеливатель. Я спросила её, что она делает. Она сказала: "Пытаюсь отравить тебя". Теперь в СМИ выставляют меня как обидчика ребёнка. Но, понимаете, детей тут никаких нет Кристин Барнетт

У Натальи были месячные, зубы взрослого человека. Она не росла. Но дети, хоть и с карликовостью, должны. Врачи подтвердили, что она страдала тяжёлым психологическим заболеванием, которому могут быть подвержены только взрослые Кристин Барнетт

История, которую рассказывает Кристин, достойна сценария фильма ужасов. Насколько она правдива, будет известно, когда полиция США поставит точку в этом деле. Вот только непонятно, когда это произойдёт, ведь расследование и так уже идёт несколько лет.

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