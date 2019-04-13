"Я тебя не знаю, но люблю". Девочка ищет маму, которая бросила её после рождения

Через восемь часов после того, как Джессика появилась на свет, мама решила от неё избавиться. Женщина завернула новорождённую в полотенце и глубокой ночью отнесла в одну из клиник Сиднея. Несмотря на все усилия австралийской полиции, незнакомку так и не удалось найти, поэтому брошенную девочку взяли в приёмную семью, сообщает Mirror.
Однако даже такой чудовищный поступок не повлиял на решение Джессики — спустя 14 лет она всё равно хочет найти биологическую мать. Для этого школьница пришла на телевидение и рассказала свою грустную историю.
Я никогда тебя не встречала, но всё равно люблю. Просто будь смелой и дай о себе знать
Джессика
Следствие пошло девочке навстречу и впервые опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которые попала её биологическая мать. Джессика заявила, что не держит зла и не считает маму виноватой — вероятно, у неё были весомые причины бросить новорождённую дочь.
- Популярные
- По времени