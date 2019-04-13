"Я тебя не знаю, но люблю". Девочка ищет маму, которая бросила её после рождения

14-летняя Джессика живёт в приёмной семье, но отчаянно желает найти свою биологическую мать — и совсем не держит на неё зла.

Через восемь часов после того, как Джессика появилась на свет, мама решила от неё избавиться. Женщина завернула новорождённую в полотенце и глубокой ночью отнесла в одну из клиник Сиднея. Несмотря на все усилия австралийской полиции, незнакомку так и не удалось найти, поэтому брошенную девочку взяли в приёмную семью, сообщает Mirror.

Однако даже такой чудовищный поступок не повлиял на решение Джессики — спустя 14 лет она всё равно хочет найти биологическую мать. Для этого школьница пришла на телевидение и рассказала свою грустную историю.

Я никогда тебя не встречала, но всё равно люблю. Просто будь смелой и дай о себе знать Джессика

Следствие пошло девочке навстречу и впервые опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которые попала её биологическая мать. Джессика заявила, что не держит зла и не считает маму виноватой — вероятно, у неё были весомые причины бросить новорождённую дочь.