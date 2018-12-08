"Человек из будущего", предсказавший смерть Хокинга, раскрыл секрет вечной жизни

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"Человек из будущего", предсказавший смерть Хокинга, раскрыл секрет вечной жизни

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Скриншот: youtube/Time Traveler Reveals EXACT DATES of Future Events

На "ютуб"-канале ApexTV появился ролик, в котором "путешественник во времени" по имени Ной рассказывает о событиях, которые произойдут в ближайшем будущем, пишет dailydot.com. А также о том, что в конечном итоге позволит людям не умирать.

Парень появился в ролике со скомканными бумажками с "пророческим текстом". Их ему якобы приходилось прятать, чтобы его не поймали. Ной сделал прогнозы относительно того, с чем столкнётся человечество. По его словам, нас ожидает очередная война, в качестве противника в которой будет выступать Северная Корея.

<p>Скриншот: youtube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6cO8Utm9WlI" target="_blank">Time Traveler Reveals EXACT DATES of Future Events</a></p>

Кроме того, как считает "путешественник", людей в будущем станут присоединять к компьютерам, как в культовом фильме "Матрица". Что в итоге позволит человеку стать бессмертным. Базовая система образования будет полностью преобразована и заменена более эффективным аналогом.

Рассказал Ной и о том, что произойдёт в следующем году. Так, в январе 2019-го мы сможем наблюдать большое количество НЛО. В Феврале самая большая метель в истории обрушится на Средний Запад. А в июне человечество ждут хорошие новости: имплантированные чипы позволят инвалидам снова ходить.

<p>Скриншот: youtube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6cO8Utm9WlI" target="_blank">Time Traveler Reveals EXACT DATES of Future Events</a></p>

Парень считает, что ему должны верить, так как ранее он "предсказал" смерть Стивена Хокинга. Как и большинство подобных ему "путешественников во времени" на "Ютубе", Ной рассказал, что его преследует правительство и в скором времени он перестанет раскрывать подобные секреты.

Если я перестану появляться в будущем, когда-нибудь исчезну внезапно, поверьте мне, произошло что-то нехорошее. <...> Чувствую, что меня скоро поймают

Ной

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