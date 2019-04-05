Заключённый рассказал перед казнью, куда он дел останки 13-летней жертвы

В 1993 году Джейсон Месси из США убил 13-летнюю девочку. Её расчленённое и изуродованное тело позже нашли в поле, но куда убийца дел голову девочки, стало известно лишь за несколько минут до того, как его казнили.

Джейсон Месси хотел пойти по стопам Чарльза Мэнсона и стать серийным убийцей. Уже в 9 лет он убил кошку, а позже продолжал лишать жизни животных и хранить их кости как трофеи. В 1993 году он застрелил 13-летнюю Кристину и её сводного брата Бенджамина, который был на год старше. Тела детей нашли в поле, причём девочку маньяк расчленил и изуродовал, отрезав руки, голову и вспоров живот, сообщает The Sun.

Джейсон не признался в убийстве, но, обыскав его имущество, полицейские обнаружили доказательства того, что он хотел стать серийным убийцей, — дневник с длинным списком потенциальных жертв. Ему вынесли смертный приговор в 1994 году. До того как приговор был приведён в действие в 2001 году, родные не знали, что убийца сделал с останками девочки. Бывший криминальный репортёр Мишель Лайонс, которая была свидетелем казни, только сейчас рассказала о последних словах убийцы.

Лёжа привязанным к каталке в ожидании смертельной инъекции, Джейсон признал свою вину и извинился. Он наконец раскрыл правду: сказал семье Кристины, что сбросил её голову и руки с моста в техасскую реку.