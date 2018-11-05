"Я занималась сексом с 15 призраками, а теперь меня зовёт замуж полтергейст"

28-летняя британка Аметист Реалм, которая прославилась рассказами о сексе с призраками, сообщила, что наконец-то встретила свою настоящую любовь и собирается замуж. Избранником девушки стал полтергейст, рассказывает The Sun.

По словам девушки, со своим возлюбленным она познакомилась девять месяцев назад во время отдыха в Австралии, и домой они вернулись уже вместе. На такую удачу Аметист даже не рассчитывала: она была уверена, что ради неё призрак не станет покидать привычное место обитания. О планах приведения девушка узнала лишь в самолёте, когда почувствовала его присутствие рядом.

Я не могла в это поверить. Я была счастлива и взволнована Аметист Реалм

Аметист уверяет, что австралийский призрак оказался мужчиной её мечты. Тот факт, что возлюбленный невидим, девушку совершенно не смущает.

Мы родственные души, предназначенные друг для друга, и это никогда не изменится. Тот факт, что он дух, не имеет значения Аметист Реалм

Новый возлюбленный Аметист пришёлся по душе её родителям и друзьям, которые уже давно смирились с особенностями девушки. А недавно в жизни пары произошло важное событие: во время экскурсии по пещерам призрак сделал возлюбленной предложение, и она, конечно же, ответила согласием.

Он не вставал на колени — у него нет коленей! Но я впервые услышала, как он говорит. Я действительно слышала его голос, и это было прекрасно. Глубокий, сексуальный и настоящий Аметист Реалм

Теперь Аметист Реалм занимается планированием свадьбы. Сейчас влюблённые выбирают кольцо и обговаривают общую концепцию церемонии. Вероятнее всего, Аметист обручится с призраком с помощью языческого обряда.