Покупатель заявил, что кто-то его трогает, и лучше бы он не смотрел запись

На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0 был опубликован жуткий видеоролик. На кадрах вокруг клиентов магазина летает полупрозрачный белый шар, однако они не замечают ничего необычного до тех пор, пока сфера не прикасается к одному из них.

Как рассказал свидетель произошедшего, покупатель почувствовал прикосновение и вздрогнул, но никто из присутствующих не заметил ничего необычного. Тем не менее владелец магазина решил посмотреть запись с камер видеонаблюдения и обнаружил на ней странный сферический призрак.

Автор видео убеждён, что в объектив камеры попал самый настоящий дух. Многие пользователи сочли видео жутким, однако нашлись и те, кто счёл шар весьма симпатичным.