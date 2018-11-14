Покупатель заявил, что кто-то его трогает, и лучше бы он не смотрел запись

Как рассказал свидетель произошедшего, покупатель почувствовал прикосновение и вздрогнул, но никто из присутствующих не заметил ничего необычного. Тем не менее владелец магазина решил посмотреть запись с камер видеонаблюдения и обнаружил на ней странный сферический призрак.
Автор видео убеждён, что в объектив камеры попал самый настоящий дух. Многие пользователи сочли видео жутким, однако нашлись и те, кто счёл шар весьма симпатичным.
Этот шарообразный дух кажется милым
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