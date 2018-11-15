Это точно не человек! На семейный портрет у церкви попал кто-то странный

Фотографиями, которые разделяет всего несколько секунд, Райан Ливесли поделился в "Твиттере".
На первый взгляд, второй снимок ничем не отличается от первого, но если приглядеться, то можно заметить, что на заднем плане появилась фигура в чёрном облачении.
Мужчина рассказал, что не замечал фигуру на заднем плане, пока ему на неё не указали. Его сестра, которая и сделала фотографию, тоже не заметила ничего необычного. Комментарии пользователей разделились — некоторые из них согласились с версией о призраке, другие же заподозрили, что Райан использовал графический редактор.
Призраки навещают нас. Вот почему я боюсь этого места
em_thomas8
Похоже, это фотошоп. Фигура слишком детализирована, и её ноги слишком резкие по сравнению с остальным рисунком. Хорошая попытка, но...
tomlinsonrob1
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