Это точно не человек! На семейный портрет у церкви попал кто-то странный

31-летний Райан Ливесли из Лонг-Итона, Великобритания, утверждает, что его фото с сыном и племянником испортила непонятно откуда взявшаяся мрачная фигура. Мужчина уверен, что в объектив его фотоаппарата попал самый настоящий призрак, сообщает The Sun.

Фотографиями, которые разделяет всего несколько секунд, Райан Ливесли поделился в "Твиттере".

На первый взгляд, второй снимок ничем не отличается от первого, но если приглядеться, то можно заметить, что на заднем плане появилась фигура в чёрном облачении.

Мужчина рассказал, что не замечал фигуру на заднем плане, пока ему на неё не указали. Его сестра, которая и сделала фотографию, тоже не заметила ничего необычного. Комментарии пользователей разделились — некоторые из них согласились с версией о призраке, другие же заподозрили, что Райан использовал графический редактор.

Призраки навещают нас. Вот почему я боюсь этого места em_thomas8