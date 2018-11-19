Камера сняла призрака, который бродил у дома и случайно задел дверной звонок

46-летняя Мени Питоссия из Онтарио, Канада, рассказала, как у неё на крыльце появилось нечто странное, пока она ждала посылку. Нежданный гость попал на видео. И женщина теперь думает, что это может быть призрак её соседа, который подарил ей свою скамейку незадолго до смерти, пишет Mirror.

Женщина ждала курьера с посылкой, когда её собака бросилась к двери. Она выглянула в окно, но никого не увидела. Хотя чуть позже ей пришло уведомление на телефон о том, что сработал дверной звонок, который автоматически реагирует на движение.

Моя собака начала лаять и побежала к двери. Я ждала пакет, поэтому думала, что это был курьер Мени Питоссия

Тогда Мени посмотрела на запись с камеры и увидела нечто странное. Призрачную фигуру на крыльце, которая кралась к входной двери. Канадка была шокирована происходящим. Она обратилась к экстрасенсу. Тот посоветовал ей обратить внимание на скамейку слева, которая тоже попала в кадр. Теперь женщина считает, что к ней, скорее всего, приходил призрак её покойного друга — соседа, у которого скоро годовщина смерти. Именно он, перед тем как скончаться, подарил ей скамью. Там они беседовали в последний раз.