Камера сняла призрака, который бродил у дома и случайно задел дверной звонок

Читайте также

Камера сняла призрака, который бродил у дома и случайно задел дверной звонок

1144

Видео: youtube/Ghost at the door? 'Haunted' video footage captures something spooky

46-летняя Мени Питоссия из Онтарио, Канада, рассказала, как у неё на крыльце появилось нечто странное, пока она ждала посылку. Нежданный гость попал на видео. И женщина теперь думает, что это может быть призрак её соседа, который подарил ей свою скамейку незадолго до смерти, пишет Mirror.

Женщина ждала курьера с посылкой, когда её собака бросилась к двери. Она выглянула в окно, но никого не увидела. Хотя чуть позже ей пришло уведомление на телефон о том, что сработал дверной звонок, который автоматически реагирует на движение.

Моя собака начала лаять и побежала к двери. Я ждала пакет, поэтому думала, что это был курьер

Мени Питоссия

Тогда Мени посмотрела на запись с камеры и увидела нечто странное. Призрачную фигуру на крыльце, которая кралась к входной двери. Канадка была шокирована происходящим. Она обратилась к экстрасенсу. Тот посоветовал ей обратить внимание на скамейку слева, которая тоже попала в кадр. Теперь женщина считает, что к ней, скорее всего, приходил призрак её покойного друга — соседа, у которого скоро годовщина смерти. Именно он, перед тем как скончаться, подарил ей скамью. Там они беседовали в последний раз.

Я знала его всю свою жизнь и выросла через дорогу. После того как умер мой отец, он всегда помогал нам. В последний раз мы разговаривали, сидя на этой скамье

Мени Питоссия

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×