Потерявшую сына мать парализовало от страха, когда она увидела запись с камеры

57-летняя Дженнифер Ходж из Атланты, США, считает, что таким образом сын Робби дал ей понять, что у него всё хорошо в загробной жизни.

Агент по недвижимости рассказала, что в тот момент они вместе с дочкой Лорен смотрели телевизор. Женщина уже почти успела уснуть, когда на телефон пришло уведомление, что на кухне кто-то есть. Там была установлена камера, которая реагирует на звук и движение.

Взглянув на кадры, Ходж увидела бородатого мужчину в белой пижаме. Он был очень похож на её сына, скончавшегося два года назад от передозировки. Только фигура была прозрачной. Лорен воскликнула: "Мама, это Робби!" И они вместе бросились на кухню, но никого не обнаружили. Следов проникновения также не было видно.

Я была ошеломлена. Он действительно был похож на него — борода и прочее Дженнифер Ходж, мать

Американка рассказала, что Робби был любящим, заботливым человеком. Они вместе даже создали благотворительную организацию, чтобы помогать людям с зависимостью, но сам сын не смог спастись. По словам Дженнифер, даже спустя несколько дней она не может спокойно смотреть на странные кадры и по-прежнему считает, что это необъяснимо. Тем не менее женщина думает, что таким образом сын дал ей знак, что у него всё хорошо.