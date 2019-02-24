Странная тень на видео напугала клиента и подтвердила все опасения хозяйки паба

Элли уже давно утверждала, что в пабе, который принадлежал ещё её деду, водятся призраки. Иногда они были настолько беспокойны, что посетители в ужасе сбегали посреди ночи. Одну из комнат пришлось даже навсегда закрыть, потому что там поселился призрак маленькой девочки — тёти Элли, погибшей в детстве от дифтерии.
И вот недавно Элли позвонил один из посетителей и рассказал, как заметил рядом с собой что-то странное. Он попросил её проверить запись с камеры видеонаблюдения и успокоить его. Элли выполнила его просьбу, но вот успокоить его она не смогла. Рядом с посетителем на самом деле промелькнула странная тень, похожая на человека.
Он был самым скептически настроенным человеком, которого я встречала. Но это его потрясло. Все его сомнения вылетели в трубу
Элли Бойлин
Элли также отметила, что посетитель был абсолютно трезв. Владелица паба уже давно занимается охотой на призраков. Она помогает другим людям, если они замечают в своих домах присутствие духов. Элли уверена, что в её пабе полно призраков, ведь он был построен в 1735 году и видел множество странных смертей.
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