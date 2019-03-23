Камера сняла, как калитка открылась сама по себе, а следом появился белый силуэт

37-летняя Аня Кларк из Западного Суссекса, Англия, столкнулась с тем, что поколебало её скептические взгляды в отношении потустороннего мира.

Аня и её муж Фил рассказали о странном инциденте. Однажды вечером пара вернулась домой, как обычно, закрыв калитку во дворе. Но чуть позже супруги обнаружили, что та снова открыта. Пытаясь выяснить, что произошло, муж и жена посмотрели запись с камеры наблюдения. И остались потрясены.

На кадрах видно, что калитка открывается сама собой, а неподалёку от неё возникает призрачное белое пятно. При этом поблизости нет людей или животных. И, по словам супругов, в тот момент на улице была безветренная погода. Увиденное так сильно повлияло на Аню, что теперь женщина пришла к необычным выводам.

Не знаю, верю ли я в привидения. Наверное, я немного скептик, но это заставило меня задуматься Аня Кларк

Мать двоих детей заявила, что таким образом может подавать знаки умерший отец её мужа, пишет Daily Mail. Пара живёт в этом доме несколько лет, и только после смерти свёкра в нём стали происходить необъяснимые вещи.