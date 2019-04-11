Девушка разглядела на "Гугл-картах" мистический силуэт, похожий на призрака

17-летняя Лорен опубликовала пост в "Твиттере", где и выложила скриншоты, на которых появился призрак, пишет Daily Star.

Пользовательница "Твиттера" рассматривала на "Гугл-картах" Диснейленд, что находится во Флориде, США, когда заметила нечто странное. В "Особняке с призраками" она обнаружила странную фигуру, очень похожую на старушку в старинной одежде. Её силуэт как раз удачно освещается люстрой.

Под фото Лорен написала: "Почему здесь на "Гугл-картах" стоит актёр-призрак? Что происходит?" Девушка решила, что это один из актёров, которые наряжаются в костюмы и развлекают детей, посетивших аттракцион. Но у неё вызвало вопросы, почему силуэт настолько размытый и нечёткий, будто настоящий призрак.

Ближе, чем ты думаешь. 10 призраков, которые попали на Google Maps