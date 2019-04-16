Видеоняня сняла, как малыша касается белая рука, хотя в комнате никого не было

Сперва Керри Уотерворт подумала, что по камере ползёт паук — но, когда бросилась в комнату к сыну, чтобы его прогнать, поняла, что это было нечто иное.

29-летняя мать двоих детей из английского графства Ланкашир заметила странные белые пятна на кадрах, снятых видеоняней, которая установлена в комнате её пятилетнего сына. Она испугалась, что это паук, который вот-вот упадёт прямо в кроватку к маленькому Эллису и нарушит его чуткий сон, сообщает Mirror.

Пятилетний сын Керри страдает аутизмом и часто расстраивается без видимой причины, а также плохо спит. Но на этот раз он выглядел умиротворённым, а в кроватке не было никаких следов паука. Вернувшись к экрану видеоняни, взволнованная мать вновь увидела белые полосы. Они напомнили ей руку, которая нежно гладит её ребёнка, как бы успокаивая его.

Керри решила, что это мог быть призрак прабабушки Эллиса, которая скончалась в 2016 году в возрасте 90 лет. Элизабет очень любила правнука и, возможно, хочет заботиться о нём даже после смерти. Мать опубликовала эти кадры в Интернете и получила неожиданно положительный отклик.