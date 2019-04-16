Видеоняня сняла, как малыша касается белая рука, хотя в комнате никого не было

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Видеоняня сняла, как малыша касается белая рука, хотя в комнате никого не было

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Фото: © Kennedy News and Media

Сперва Керри Уотерворт подумала, что по камере ползёт паук — но, когда бросилась в комнату к сыну, чтобы его прогнать, поняла, что это было нечто иное.

29-летняя мать двоих детей из английского графства Ланкашир заметила странные белые пятна на кадрах, снятых видеоняней, которая установлена в комнате её пятилетнего сына. Она испугалась, что это паук, который вот-вот упадёт прямо в кроватку к маленькому Эллису и нарушит его чуткий сон, сообщает Mirror.

Пятилетний сын Керри страдает аутизмом и часто расстраивается без видимой причины, а также плохо спит. Но на этот раз он выглядел умиротворённым, а в кроватке не было никаких следов паука. Вернувшись к экрану видеоняни, взволнованная мать вновь увидела белые полосы. Они напомнили ей руку, которая нежно гладит её ребёнка, как бы успокаивая его.

<p>Фото: © Kennedy News and Media</p>

Керри решила, что это мог быть призрак прабабушки Эллиса, которая скончалась в 2016 году в возрасте 90 лет. Элизабет очень любила правнука и, возможно, хочет заботиться о нём даже после смерти. Мать опубликовала эти кадры в Интернете и получила неожиданно положительный отклик.

<p>Фото: © Kennedy News and Media</p>

Большинство людей отметили, что тоже видят руку, поглаживающую и успокаивающую моего сына. Кадры вызвали у них тёплые чувства

Керри Уотерворт

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