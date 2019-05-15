Напуганная семья сняла на видео, как с небес спускается загадочный силуэт

Жуткую картину застала семья в Калифорнии, США, и поспешила снять на видео. Ролик набрал огромное количество просмотров, и пользователи Сети теперь гадают, что же это было, пишет Daily Star.

Пабло Моралес, выложивший видео в Интернет, заявил, что таинственный силуэт напоминает очертаниями человеческий, поэтому, скорее всего, это тёмный ангел, упавший с небес. На видео он спрашивает окружающих: "Это Иисус Христос?" А потом добавляет по-испански: "Это человек". На это толпа взрывается восклицаниями и предложениями, которые трудно разобрать.

В комментариях к видео пользователи видеохостинга поспешили выразить своё мнение, не забыв сдобрить его хорошей порцией шуток. Кто-то поддержал автора ролика, заметив у фигуры крылья, а кто-то поднял на смех, предположив, что это воздушные шары, мусорный пакет или человек с реактивным ранцем.

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Тебе не кажется, что это воздушные шарики? Пользователь YouTube

Пабло отметил, что сам предположил сперва логичное объяснение. Но когда парень нашёл место, где, по его мнению, должен был упасть или приземлиться таинственный объект, то ничего не нашёл — ни мусора, ни человека.

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