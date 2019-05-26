"Я вижу мёртвых". Главные тайны потустороннего мира

По данным ВЦИОМа, 16% россиян верят в духов, привидений и возможность общаться с загробным миром. Это, конечно, меньше, чем в США, — там в потусторонний мир верит каждый второй, но тоже цифра крупная. Мы взяли пять главных историй о призраках и попросили учёного и разрушителя мифов Александра Панчина разоблачить их.

Миф 1: дом с призраками

Американская журналистка Кэрри Поппи была уверена, что в её доме поселились призраки. Она приходила домой, испытывала тягостные и неприятные ощущения. У неё было удушье. Она видела мертвецов, пыталась изгнать их святой водой.

В какой-то момент Кэрри обратилась к скептикам, которые пытаются всему найти рациональное объяснение. И его нашли — у неё дома была утечка угарного газа. С тех пор журналистка сама занялась борьбой с неведомым. Почти все истории призраков связаны с отравлениями или психическими расстройствами.

Миф 2: врата в загробный мир

Многие, кто пережил клиническую смерть, околосмертный опыт, говорят о видениях. Чаще всего это свет в конце тоннеля. О видениях говорят и те, кто столкнулся с экстремальными физическими перегрузками.

Учёные называют такое состояние гипоксией, когда кровь отливает от головного мозга. Это вызывает галлюцинации и видения. Сперва у человека выключается периферическое зрение, потом — центральное, отсюда возникает эффект тоннеля и света в конце него.

Миф 3: живые мертвецы на кладбище

Даже самый отважный человек не сразу решится провести ночь на кладбище. Считается, что на кладбище живут покойники — где, если не там. Заходя на погост, человек неосознанно ждёт сверхъестественного. Ведь он слышал об этом месте страшные истории.

Любые скрип, шорох, тень он истолкует в пользу призраков. А мозг картину дорисует. Если бы он этого не ожидал, то мертвецов бы не увидел. Это апофения — свойство мозга искать систему в случайных или бессмысленных данных.

Миф 4: общение с загробным миром

Духи общаются с живыми через доску Уиджи. Несколько фильмов ужасов снято про такие спиритические сеансы. Люди садятся в круг, берутся за стрелочку, та сама ползёт по доске, и буквы складываются в слова. Умерший глаголет с того света, считают участники сеанса. Но нет.

Этот психологический феномен называется идеомоторикой. Люди выполняют маленькие движения, о которых они думают, сами того не осознавая. Классический эксперимент: человеку дают в руки маятник и просят заставить мысленно его двигаться. У многих он начинает вращаться. Люди совершают действие, не осознавая этого. К этому феномену относятся лозоходство и прочие схожие техники.

Миф 5: выход из тела

Если говорить про выход из тела, то люди объясняют это как доказательство паранормального. Состояние можно вызвать, если ударить человека током в височную область коры головного мозга. Учёные ставили эксперимент: клали человека на кровать и давали разряд тока — человеку казалось, что он выходит из тела и смотрит на себя со стороны. Но он не мог видеть чего-то сверх того, что он наблюдал, лёжа на кровати. То есть выход из тела был иллюзией.

Учёные уверены, что за всеми паранормальными вещами стоит наука. Там, где россияне ищут смысл, учёные действуют рационально и скучно. Если вы не знаете, откуда взялся стук в вашей квартире, не значит, что это сделал дух. Возможно, вы просто не знаете, откуда взялся стук. Но рациональные доводы, кажется, не отпугивают поклонников паранормального и очевидцев явления духов, которых меньше не становится.