Многодетная мать, вышедшая замуж за призрака, заявила, что он пытался её убить

Сначала ирландка Аманда Тиг была счастлива в столь странном браке, но потом он обернулся кошмаром.

Аманда, которая подрабатывала ранее двойником Джека Воробья, вышла замуж за призрака, устав от отношений с реальными мужчинами. По её словам, это был призрак пирата, казнённого в XVIII веке. И сначала их отношения были идеальными, но вскоре у женщины начались проблемы со здоровьем, пишет The Sun.

Мать пятерых детей рассказала, что она попала в больницу, где у неё диагностировали цирроз. Также её стали мучить повторяющиеся абсцессы после интимных отношений с призраком. Аманда пыталась прекратить общение с ним и тогда начинала себя чувствовать лучше, однако снова возвращалась к возлюбленному. Но когда умерла её собака, а саму женщину госпитализировали с сепсисом, она поняла, что пора прекращать отношения навсегда.

Но, по её словам, пират не собирался так просто её отпустить и даже угрожал убить. Чтобы освободиться от любимого, 47-летней Аманде пришлось пройти обряд экзорцизма. Теперь она решила держаться подальше от "потустороннего мира".

Было ужасно видеть этого прекрасного духа с совершенно другой стороны. <...> В глубине души я знала, что если не избавлюсь от него, моё здоровье ухудшится и я всё равно умру Аманда Тиг

Многодетная мать вышла замуж за призрака и только тогда согласилась на секс