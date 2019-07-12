Пара купила дом из фильма ужасов и поняла, что кошмары там ещё не закончились

Супруги приобрели жильё, события в котором вдохновили создателей ленты "Заклятие". Оказалось, что паранормальные явления там встречаются до сих пор.

В прошлом месяце Кори и Дженнифер Хайнцен из Мексики купили в Род-Айленде дом, который был построен ещё в 1736 году, пишет Sun Journal. И хотя дому уже почти 300 лет, не это его главная особенность. В событиях, которые происходили в этом небольшом фермерском доме, черпали вдохновение авторы фильма "Заклятие" 2013 года.

Я бы солгал, сказав, что не нервничаю. В то же время это именно то, ради чего я здесь Кори Хайнцен, хозяин дома

Пугающая история этого дома началась в 70-х годах XX века, когда в нём жила семья Перрон. Сначала то, что происходило в доме, больше походило на шутку. Но постепенно она становилась всё более зловещей и страшной: предметы летали по воздуху, у жильцов появлялись загадочные болезни. Жуткие события, происходящие в доме, заинтересовали известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лорейн Уоррен. Их расследование и стало основой для известного фильма ужасов.

Я всегда был очарован Уорренами. Я был очарован паранормальной историей этого дома! Кори Хайнцен

Когда бесстрашная семья Хайнцен заехала в дом, они поняли, что мистика никуда не пропала. Оказалось, что паранормальные явления — это ещё не история, а зловещее настоящее. Старинная постройка по-прежнему жила своей необъяснимой пугающей жизнью.

Двери в доме открываются сами собой, слышны звуки шагов, стуки... Мне трудно оставаться здесь одному. У меня нет ощущения чего-то злого, но это очень занятно. Похоже, тут что-то ещё происходит Кори Хайнцен

Но супругов это нисколько не останавливает. Они надеются привести дом в порядок, рассказывать его историю и открыть для посетителей и исследователей в этом же году.

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