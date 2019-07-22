Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт

Джон Маккриди из Ньютаунардса, Великобритания, работает в компании по установке систем безопасности. Как-то его вызвали проверить странное поведение сигнализации в больнице, и тогда парень заметил кое-что пугающее.

Джон опубликовал видео в группе "Фейсбука", посвящённой всему паранормальному, и рассказал, как с напарником выехал на вызов в госпиталь в Белфасте. Ему сообщили, что в последнее время часто по ночам срабатывала сигнализация, и с этим нужно было разобраться. Однако парень не обнаружил никаких неисправностей и решил проверить камеры наблюдения, пишет The Daily Star.

И тут начались странности: сначала вроде бы ничего не происходит, а потом автоматические двери открываются сами по себе и срабатывает сигнализация. Но стоило Джону приглядеться, как он пришёл в ужас. На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.

В своём посте Джон поинтересовался, что пользователи думают про странный ролик. И те подтвердили опасения парня, заявив, что происходящее на видео их изрядно напугало.

Ого, это выглядит, как человек! Если вглядеться, то можно различить его ноги. Пришлось пересмотреть несколько раз, но оно того стоило. Очень круто! Пользователь "Фейсбука"

Да, я это тоже вижу — круглое тёмное пятно Пользователь "Фейсбука"

Девушка разглядела на "Гугл-картах" мистический силуэт, похожий на призрака