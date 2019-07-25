Водитель на пустынной дороге снял призрачную фигуру, пытавшуюся его остановить

Автомобилистов на ночной дороге могут подстерегать разные приключения, но этот водитель оказался совершенно сбит с толку странной встречей.

Водитель, ехавшей по пустынной трассе в городке Кота-Тинги, Малайзия, снял жутковатый ролик. На кадрах видно, как на дороге, освещённой только светом фар и одинокого фонаря, появляется призрачный бледный силуэт. Фигура стоит с вытянутой рукой, словно пытаясь остановить машину.

Ролик появился на ютуб-канале WOI YIN YUNG, и на него обратил внимание The Hidden Underbelly 2.0, который специализируется на странных и мистических случаях. Автор последнего отметил, что водитель остался в замешательстве. Он не понял, почему автостопщик стоял в темноте, а не прошёл несколько метров до освещённой части дороги.

В итоге мнения комментаторов насчёт видео разделились. Некоторые не нашли в нём ничего странного. Они отметили, что это простой пешеход, просто ролик плохого качества. Кто-то в фигуре увидел сломанный дорожный знак. Но многих кадры действительно напугали, и юзеры отметили, что у них практически побежали мурашки по коже.

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