Момент, как стулья в баре передвигались сами по себе, попал на камеру наблюдения

Пугающие кадры барных стульев, двигавшихся ночью без каких-либо видимых причин, зрители считают доказательством существования призраков.

Видео начинается со статичного кадра: пустое помещение бара на заводе крафтового пива в Айдахо, США, — ничего необычного. Однако дальше в кадре можно заметить необычные движения, достойные стать частью фильма "Паранормальные явления".

Стулья один за другим начинают отодвигаться от барной стойки, что довольно странно, если учитывать то, что в комнате никого нет. Работник пивоварни решил посмотреть записи камеры видеонаблюдения после того, когда утром увидел, что стулья стоят не там, где обычно, сообщает Dailystar.

Теории о том, что кто-то мог просто прятаться за стойкой и толкать стулья, он опровергает, утверждая, что места для этого не хватит. После того как видеозапись была опубликована, пользователи её посмотрели сотни раз и разделились во мнениях — в чём же на самом деле причина движущихся стульев.

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