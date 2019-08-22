Камеры засняли жуткий момент, как по комнате летает силуэт, похожий на ребёнка

В тот раз Джоуи Нолан, как обычно, проверял ночную видеозапись с камер наблюдения, когда заметил бегающего по гостиной ребёнка. И всё бы ничего, вот только детей в его семье никогда не было.

Некоторое время назад на "Ютубе" появился ролик, которым Джоуи поделился с пользователями Сети. Он пояснил, что эта запись была сделана ещё в начале августа 2019 года, но менее загадочной от этого она не стала. Видео демонстрирует гостиную и лестницу в подвал и на второй этаж, а рядом с ней лежит невозмутимый чёрный кот, пишет The Sun.

Некоторое время понадобилось Джоуи, чтобы разобраться в ситуации. Он поднял архивы, чтобы проверить, не умирал ли кто в этом доме (особенно дети) и не случилось ли что-то страшное примерно в эти даты, но нет. Поэтому парень и попросил мнения пользователей "Ютуба". Но после того, как видео попало на Reddit, мнения в комментариях, разумеется, разделились.

Это похоже на маленького мальчика, который играет с котом Пользователь Reddit

Я удивлён, что кот на видео никак не реагирует. Мальчик точно играет с псом, он мордой похож на кого-то типа боксёра Пользователь Reddit

Да блин, это просто пыль Пользователь Reddit

Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт