Видеоняня записала, как что-то невидимое тянет ребёнка за ногу, пока он спит

Очередная новость от очевидцев паранормальных явлений. Роб Мосс из Мичигана, США, в группе Ghost walkers поделился записью с видеоняни, на которой, по его словам, виден призрак.
Я на 96% уверен, что мы поймали призрака на камеру. Он тянул за ногу моего почти двухлетнего сына сегодня утром, когда он спал в своей кроватке
Роб Мосс
Видео было опубликовано ещё в конце июля, но стало вирусным лишь недавно. Оно вызвало такой бурный интерес у общественности, что о нём написали даже зарубежные СМИ.
Это не призрак. Уверен, это демон и он использует факел... Ну или что-то другое, излучающее свет
Пользователь Facebook
Вытаскивай его из этой комнаты и забирай к себе
Пользователь Facebook
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