Видеоняня записала, как что-то невидимое тянет ребёнка за ногу, пока он спит

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Кадр из видео © Facebook

Пара уверена на 96%, что существо тянуло за ногу их двухлетнего сына, пока тот спал.

Очередная новость от очевидцев паранормальных явлений. Роб Мосс из Мичигана, США, в группе Ghost walkers поделился записью с видеоняни, на которой, по его словам, виден призрак.

Я на 96% уверен, что мы поймали призрака на камеру. Он тянул за ногу моего почти двухлетнего сына сегодня утром, когда он спал в своей кроватке

Роб Мосс

Видео было опубликовано ещё в конце июля, но стало вирусным лишь недавно. Оно вызвало такой бурный интерес у общественности, что о нём написали даже зарубежные СМИ.

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.facebook.com/ghostwalkersleeds/posts/656108094868034?__xts__%5B0%5D=68.ARCx1I3tLBQJo50bEfGMEp3oZp-fd_RITnq1yWABYiVY1wbVFDNJMBmmI6plr4NgDMDe7J4hA3vgin2RB9Z_7UtYRrJC4qIGbT8Sxgfe9KdwLq0ohiLzGG_8siHgKkaTJ8xzT9v3X4uDbLp99suR2puSyaIyCtUhrFijhCWd2ZzJeL0zMPlqXWuuv7UvQmIAzYTq8zQCq7bb3UJyX2zia8SZ_qRFhren3YNAvOWpOPs_-mcFMIkAfQ4X5ctaEUbYVV8c11Z4flXg-FVf4sjOTYoDUA-xzRNf4nQsaWZyQyOJNsKBLWsqqMCB-pXRlGXOioW_rDNH-IAiObg-dec0DvlYWgQtPdaUvUw&__tn__=-R" target="_blank">Facebook</a></p>

Это не призрак. Уверен, это демон и он использует факел... Ну или что-то другое, излучающее свет

Пользователь Facebook

Вытаскивай его из этой комнаты и забирай к себе

Пользователь Facebook

На Reddit слили видео из пустой тюремной камеры, в которой возник тёмный силуэт

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