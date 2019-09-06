Видеоняня записала, как что-то невидимое тянет ребёнка за ногу, пока он спит

Пара уверена на 96%, что существо тянуло за ногу их двухлетнего сына, пока тот спал.

Очередная новость от очевидцев паранормальных явлений. Роб Мосс из Мичигана, США, в группе Ghost walkers поделился записью с видеоняни, на которой, по его словам, виден призрак.

Я на 96% уверен, что мы поймали призрака на камеру. Он тянул за ногу моего почти двухлетнего сына сегодня утром, когда он спал в своей кроватке Роб Мосс

Видео было опубликовано ещё в конце июля, но стало вирусным лишь недавно. Оно вызвало такой бурный интерес у общественности, что о нём написали даже зарубежные СМИ.

Это не призрак. Уверен, это демон и он использует факел... Ну или что-то другое, излучающее свет Пользователь Facebook

Вытаскивай его из этой комнаты и забирай к себе Пользователь Facebook

На Reddit слили видео из пустой тюремной камеры, в которой возник тёмный силуэт