Пара гуляла по заброшенной школе, когда в объектив попали детские силуэты

Грэм и Тара из Гримсби, Великобритания, решили проведать заброшенное здание колледжа искусств и пофотографировать развалины. Конечно, парочка хотела увидеть что-то мистическое, но ни на что не надеялась и щёлкала всё, что попадало ей в объектив.

Тара и Грэм чувствовали себя немного глупо, делая кучу снимков пустого пространства — на разном расстоянии, с разных ракурсов, со вспышкой и без. Но на следующее утро, когда они сели проверять материал, им стало не до смеха. На фото, которое удалось сделать парню, влюблённые разглядели жуткие фигуры детей, пишет Grimsby Live.

Грэм считает, что на фото можно разглядеть трёх или четырёх детей. Трое из них сидят справа, прижав колени к груди и спрятавшись за стеной. А четвёртый направляется к ним слева. Сделав такое открытие, парочка не сильно удивилась, ведь она уже давно связала свою жизнь с паранормальным.

Грэм и Тара не сразу поделились своей находкой. Сперва они просто держали при себе фото, боясь, что им не поверят и над ними будут смеяться. Пара уверяет, что они совсем не редактировали снимки — разве что приближали или меняли цвет, чтобы лучше было видно силуэты.

Мы решили всё-таки показать это фото, чтобы напомнить людям о сверхъестественной стороне мира и о тех местах, до которых теперь никому нет дела Грэм

Девушка разглядела на "Гугл-картах" мистический силуэт, похожий на призрака