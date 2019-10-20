Пара гуляла по заброшенной школе, когда в объектив попали детские силуэты

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Фото © Twitter / Paranormal Globe

Грэм и Тара из Гримсби, Великобритания, решили проведать заброшенное здание колледжа искусств и пофотографировать развалины. Конечно, парочка хотела увидеть что-то мистическое, но ни на что не надеялась и щёлкала всё, что попадало ей в объектив.

Тара и Грэм чувствовали себя немного глупо, делая кучу снимков пустого пространства — на разном расстоянии, с разных ракурсов, со вспышкой и без. Но на следующее утро, когда они сели проверять материал, им стало не до смеха. На фото, которое удалось сделать парню, влюблённые разглядели жуткие фигуры детей, пишет Grimsby Live.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GrimsbyLive" target="_blank">Grimsby Live</a></p>

Грэм считает, что на фото можно разглядеть трёх или четырёх детей. Трое из них сидят справа, прижав колени к груди и спрятавшись за стеной. А четвёртый направляется к ним слева. Сделав такое открытие, парочка не сильно удивилась, ведь она уже давно связала свою жизнь с паранормальным.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ParaGlobe" target="_blank">Paranormal Globe</a></p>

Грэм и Тара не сразу поделились своей находкой. Сперва они просто держали при себе фото, боясь, что им не поверят и над ними будут смеяться. Пара уверяет, что они совсем не редактировали снимки — разве что приближали или меняли цвет, чтобы лучше было видно силуэты.

Мы решили всё-таки показать это фото, чтобы напомнить людям о сверхъестественной стороне мира и о тех местах, до которых теперь никому нет дела

Грэм

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