Камера наблюдения сняла, как невидимый гость устроил в пустом клубе погром

Главный менеджер заведения Мэттью Эванс получил звонок в три утра от охранной компании, которая зафиксировала срабатывание сигнализации. Но когда парень прибыл на место, он не застал никаких грабителей или взломщиков.

Клуб ATIK один из самых популярных в Рексеме, Уэльс, поэтому, узнав о возможной попытке взлома, Мэттью не сильно удивился. Списав всё на подростков, которые, вероятно, решили таким образом повеселиться, парень приехал посреди ночи в заведение, но никого не обнаружил — только беспорядок в зале, пишет Daily Star.

Но недоумение парня быстро сменилось тревогой, когда, проверив камеры наблюдения, он обнаружил нечто странное. В абсолютно пустом зале внезапно упал знак, предупреждающий о мокрых полах, причём так, будто его толкнули. А следом за ним медленно и пугающе выехал один из барных стульев, после чего опрокинулся, словно от удара.

Мэттью сам плохо понимает, что произошло. Но никакого логического объяснения у него нет, поэтому парень планирует обратиться к специалистам по паранормальным явлениям. Менеджер не исключает, что это могла быть чья-то глупая шутка.

Когда я приехал, всё было заперто и закрыто, никаких признаков взлома. Работники часто поговаривали, что ночью здесь происходят странные вещи, а теперь они сильно напуганы Мэттью Эванс

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