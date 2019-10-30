Камера сняла, как за спиной официантки внезапно возник силуэт маленькой девочки

32-летний помощник менеджера Ли Смит из Йорка, Англия, уж точно не это ожидал увидеть, когда решил посмотреть на трансляцию с камер видеонаблюдения. Но случившееся немало испугало его, как и девушку, в тот момент работавшую в зале.

В тот день Ли как обычно готовился к открытию паба "Агнец и лев" и случайно бросил взгляд на монитор. В главном зале официантка Молли протирала столы и проверяла, всё ли в порядке. И позади неё Ли заметил странный силуэт. Фигура появилась в проходе у барной стойки, немного побродила и пропала. Всё это время Молли спокойно работала, не замечая ничего необычного.

Не на шутку испуганный Ли позвал её и показал на записи, что произошло в зале. Девушка призналась, что почувствовала что-то за спиной, но решила, что это зашёл Ли. Раньше люди, работающие в этом же здании, рассказывали, как видели подозрительные фигуры и слышали странные разговоры, пишет Lad Bible.

Ли уверен, что это был призрак маленькой девочки в платье. Убеждённости ему также придаёт близость Хэллоуина, времени, когда грань между нашим миром и потусторонним исчезает. Пользователи Сети считают, что это отражение от окна или паутина возле камеры, однако менеджер заявляет, что всё проверил и логического объяснения таинственному гостю нет.

Странная тень на видео напугала клиента и подтвердила все опасения хозяйки паба