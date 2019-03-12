Альтернативная служба — теперь садовник, артист, оленевод

Накануне весеннего призыва в Российскую армию, который традиционно стартует в начале апреля, глава Минтруда и социального развития Максим Топилин утвердил новый перечень из 140 профессий, где возможно пройти альтернативную гражданскую службу. Теперь там есть артисты балета, кораблестроители, оленеводы и садовники.

Как следует из приказа министра труда и социального развития Максима Топилина № 81н, утверждённого Минюстом РФ 6 марта 2019 года, с 1 апреля 2019 года действует новый перечень организаций и профессий для призывников, которые хотят проходить не военную, а альтернативную гражданскую службу.

Желающим служить в гражданских учреждениях предлагают поработать кочегаром котельной, педагогом-психологом, пилотом самолёта, ветеринарным врачом и почтальоном.

Кроме того, для призывников-пацифистов открыты вакансии няни, акушерки, артиста балета и сборщика судов.

В списке организаций, утверждённых Минтрудом, где смогут трудиться выбравшие для себя альтернативную гражданскую службу мужчины призывного возраста (от 18 до 27 лет), — управления почтовой связи, судостроительные заводы, центры социального обслуживания и театры.

Так, к примеру, артистам можно будет отслужить в Государственном академическом Большом театре России в Москве, Приморском филиале Мариинского театра, театре оперы и балета в Новосибирске или Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

А вот работать на сборке кораблей, и, видимо, не только гражданских, можно будет на Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края или на знаменитом предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

— В российском законодательстве сроки альтернативной гражданской службы чётко прописаны, поэтому не могут быть увеличены ни в одном регионе. Те, кто с 1 апреля 2019 года будет направлен на альтернативную гражданскую службу, обязаны провести на ней 21 календарный месяц, однако, если работа предоставляется в Вооружённых силах РФ, её срок составит 18 календарных месяцев. Это в 1,5 раза больше обычного периода службы в Вооружённых силах, — рассказал Лайфу юрист Александр Островский.

По данным Минобороны РФ, если призывник хочет проходить альтернативную гражданскую службу, он должен подать соответствующее заявление на имя военного комиссара в военкомат по месту своего жительства.

— Именно в военкоматы Минтруд направляет перечень необходимых специальностей и рабочих мест во всех регионах России, — рассказывает собеседник Лайфа в Минобороны РФ.

По словам офицера Минобороны, заявление кандидата на прохождение альтернативной службы рассматривается в ходе призыва. В нём гражданин должен обосновать свой выбор. Призывная комиссия вправе отказать гражданину, только если характеризующие его документы и другие данные на самом деле не соответствуют его доводам о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

— Именно призывная комиссия принимает решение о направлении призывника для прохождения гражданской альтернативной службы. Кроме того, направление в конкретное место альтернативной службы принимается тем же военкоматом, но только по согласованию с представителями Минтруда или его соответствующих региональных структур, — рассказывает Лайфу юрист Александр Островский.

— Но необходимо помнить, что решение призывной комиссии об отказе в праве на альтернативную гражданскую службу может быть обжаловано в суде.

Согласно статистике Минобороны и Минтруда РФ, в 98% случаев альтернативная гражданская служба проходит в городе, где проживает призывник.

— Однако проходить альтернативную гражданскую службу могут отправить и в другой город. В этом случае призывнику должно быть предоставлено место в общежитии, — отмечают в военном ведомстве.

По словам юриста Александра Островского, за свою работу направленный на гражданскую военную службу призывник получает зарплату, причём именно ту, которую платят на должности, на которой он трудится. Кроме того, служащему АГС положен ежегодный оплачиваемый отпуск. А вот прогулы являются нарушениями трудовой дисциплины и не засчитываются в срок прохождения службы.