Расстались? Наливайте бокал вина, а всё остальное сделает приложение на телефоне

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Расстались? Наливайте бокал вина, а всё остальное сделает приложение на телефоне

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Фото: Giphy

Два парня из Нью-Йорка придумали приложение, которое должно помочь склеить разбитое сердечко после расставания с партнёром. Как? Не бесплатно, конечно.

Друзья детства Линдсек Мек и Мика Леонард практически одновременно оказались за бортом любовных отношений. И им пришлось столкнуться с экстренным переездом и прочими неприятными вещами, сопровождающими разрыв. Тогда парням в голову пришла оригинальная идея.

<p>Фото: Giphy</p>

Линдсек и Мика разработали приложение Onward, с помощью которого можно облегчить страдания. Вы выкладываете сумму начиная с 99 долларов, а взамен приложение предлагает разные полезные услуги на протяжении десяти дней. Согласно описанию, вам помогут подыскать жильё, перевезти и расставить вещи. И даже пригласят психотерапевта, который приведёт в порядок расшатавшиеся нервы. Ну или посоветуют неплохой бар.

Мы поняли, если мы проходим через это, то и другие люди тоже. И нет никакого сервиса, который помогал бы людям справиться с этим кошмаром, сопровождаемым серьёзными эмоциональными потрясениями

Мика Леонард, сооснователь Onward

<p>Фото: Giphy</p>

Изобретатели считают, что давно пора было озаботиться этим аспектом человеческой жизни. Ведь можно запросто нанять, например, организатора свадеб или похорон. А расставание рассматривают как новый этап, который открывает перед вами новые возможности.

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