Раздеть Ким Кардашьян!

Журналист и блогер Арина Холина — о сексе, раздевании женщин через интернет-приложения и том, зачем "изобретать велосипед".

Онанисты ликуют! Как пишет Vice, "программисты, которые пожелали остаться неизвестными, запустили сайт для создания фейковых обнажённых фотографий DeepNude. Заплатив пятьдесят долларов, можно получить изображение с чёрными вставками и надписью Fake, а за сто долларов приложение выдаёт "чистую" фотографию". Одинокие сердца бросились на сайт с таким отчаянием, словно объявили массовую эвакуацию — DeepNude упал и лёг. Позднее создатели объявили о закрытии сервиса.

Интернет сейчас негодует. Мол, нарушение приватности, вторжение в личную жизнь. Вот как будто весь Интернет не набит сверху донизу "голыми" Анджелинами Джоли, Дженнифер Лоуренс или Ким Кардашьян (у многих, кстати, первичные-вторичные половые признаки вовсе не приделаны в редакторе, а вполне настоящие — столько уже голых звёздных фото сливали, что и не разберёшь, кто тут настоящий, а кто искусственный).

В чём проблема? Ну да, любой заядлый мастурбатор может приделать к какой угодно женщине (или мужчине) грудь и вагину из порнушки. Тому жанру столько лет, сколько Всемирной паутине. Может, и неприятно видеть себя с чужими буферами, но это ведь не настоящая голая ты (для мужчин, кстати, скоро будет отдельное приложение DeepNude). И, если честно, все вот эти звёзды в их купальниках часто выглядят очень голыми: если соски и клитор едва прикрыты тканью, то это чистая условность.

Может, обидно, конечно, если тебя принарядят чужой, да ещё и некрасивой грудью, но есть подозрение, что это та проблема, с которой легко можно справиться бокалом "Беллини". Ну или "Кир роялем" в худшем случае.

Понятно, что здесь вроде бы есть момент психологического насилия: ты не хочешь, чтобы тебя видели голой, но тебя всё равно видят голой, даже если это не ты. Но за годы жизни в Сети все уже должны были бы привыкнуть к тому, что отчасти это мир реализованных фантазий. Любой гадёныш может из мести выложить в соцсети твоё голое фото или секс-видео. Допустим, сейчас за это наказывают, но мало ли неудержимых психов? Или кто-то получает доступ к телефонам знаменитостей и сливает их фото. Никто не застрахован. Майкла Фассбендера папарацци караулят по кустам, ожидая, что ему приспичит в туалет, чтобы снять его член, который женщины с восторгом называют самым большим в кинобизнесе. Майкл, кстати, ни разу не был возмущён публично таким оскорблением и такими фото. Он и в кино снимался без трусов.

Да, это неприятно. Да, это подло. Но дело в том, что мы живём в мире, где такое случается на каждом шагу. И важно не только вопить о несправедливости, но и быть готовыми к тому, что твой секс станет достоянием посторонних людей. И здесь важно помнить: эти засранцы хотят унизить вас стыдом. Значит, не надо испытывать стыд. Стыдиться должен тот, кто поделился вашими интимными снимками. Была же датская журналистка, чей бойфренд выложил её снимки без одежды с угрозой назавтра загрузить ещё больше. И тогда она сняла себя сама и опубликовала это. Сказала — вот вам хорошие фото, а там у него в заначке некачественные, фотограф он явно не от бога.

Мы не должны стыдиться чужих поступков. Мы не должны стыдиться того, что бываем голыми и занимаемся сексом. Ну, ок, неприятно, если такие видео оказываются в Сети, но мы-то не делаем ничего дурного! Совсем недавно я всё-таки увидела тот самый фильм с Ким Кардашьян, домашнее порно, и стала намного лучше к ней относиться. Как звезда нудного реалити, как икона стиля она мне не очень. А вот в сексе она просто богиня. Она поднялась в моём рейтинге на миллион позиций. Она крутая.

Конечно, люди, которые придумали этот новый сайт, — идиоты. Разглядывать женщину с фальшивым телом — очень глупо и как-то убого. Но убогим тоже нужны свои мелкие радости. Пусть наслаждаются иллюзией, пока могут. Всё равно их скоро закроют — вряд ли такой сайт долго проживёт. И мир вернётся на круги своя: к старому доброму фотошопу, где у Джоли будет грудь Памелы Андерсон, а Джиджи Хадид станет счастливой обладательницей вагины Саши Грей.