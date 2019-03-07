Жёлтые тюльпаны совсем не вестники разлуки. Разрушаем мифы о цветах

"Жёлтые тюльпаны — вестники разлуки..." Эти строчки из песни Наташи Королёвой сразу приходят на ум при виде жёлтых цветов. И даже если человек совсем не суеверный, подарить такой букет он не рискнёт. А вообще, давайте разберёмся, откуда пошло поверье про жёлтые цветы.
Согласно древней арабской легенде, правитель Магомет отправился на войну, оставив свой гарем. Жёны должны были его ждать, хранить верность и целомудрие, но одна из них — Айшан — ему изменила. О её непристойном поведении сразу же доложили Магомету, но слухам он не поверил. Выяснить правду он решил с помощью красных роз, которые преподнёс в подарок Айшан. Если розы наутро пожелтеют — значит, жена была неверна ему. Айшан положила цветы на ночь в водоём, но наутро лепестки пожелтели. С тех пор жёлтые цветы стали символом неверности, обмана и разлуки.
На языке цветов жёлтый — позитивный цвет, который рассеивает грусть, плохое настроение, хандру. Испокон веков на Руси и в Японии жёлтый был и сейчас остаётся цветом радости, солнца, тепла и веселья. Такой яркий букет можно преподнести молодой жизнерадостной девушке. А вот даме постарше лучше преподносить чайные розы.
В знак признания таланта и восхищения жёлтые цветы принято дарить артистам. Поскольку жёлтый ещё символизирует золото, то подаренный букет может означать пожелание богатства.
Жёлтые лилии, например, являются доказательством того, что вам спокойно рядом с человеком, которому вы их дарите. Букет жёлтых роз может быть признанием дружеских чувств, уважения и восхищения. Также есть примета, что супруги, прожившие вместе несколько десятков лет, дарят друг другу жёлтые розы в знак крепкого брака и в благодарность за любовь и уважение. А вот жёлтые тюльпаны означают восхищение человеком.
Психолог Ольга Торлецкая рассказала Лайфу, что всё это легенды, которые просто передаются из поколения в поколение. На самом же деле в разных народах один и тот же цвет может восприниматься совершенно по-разному.
— Честно говоря, я считаю, что на выбор цветов в любом случае редко обижаются. То, что может действительно ранить человека, — это действия или слова оппонента. И никакие геометрические особенности или цвета предметов не смогут обидеть человека, — пояснила Ольга Торлецкая.
Дарить или не дарить жёлтые цветы — выбор каждого. Конечно, если ваша вторая половинка верит в приметы, то лучше выбрать другой оттенок. Но если вера в плохие приметы и предрассудки отсутствует у обоих, ничего плохого в жёлтых букетах нет.
С другими цветами связаны далеко не такие сильные заблуждения. Тем не менее они есть. Например, бытует мнение, что красные гвоздики ассоциируются с кладбищем. Их даже называют "могильными цветами". Конечно, классические гвоздики не самый лучший вариант для букета на 8 Марта, но мало кто задумывается, что у гвоздик есть множество разнообразных сортов.
Например, кустовая гвоздика в букете выглядит очень эффектно. Внешне она мало чем напоминает классическую. В целом же гвоздика на языке цветов символизирует страсть, первую любовь, очарование, верность.
— Сейчас в Голландии выращивается множество сортов гвоздики, в том числе и экзотичных, — пояснила флорист Ольга Кузнецова. — Они бывают, например, фиолетовых, жёлтых и даже зелёных оттенков. Но и в красном цвете есть такие гвоздики, которые включаются даже в премиальные букеты. Если мужчина боится ошибиться, то лучше брать комбинированный букет — с гвоздиками и другими цветами. Не раз бывало, что к нам приходили люди, полные предрассудков о гвоздиках, а уходили с букетом.
Ещё один миф связан с нарциссами, особенно с белыми. В древнегреческой мифологии Нарцисс был самовлюблённым юношей, который погиб из-за того, что влюбился сам в себя. Во время очередной охоты он увидел в реке своё отражение. С тех пор он не мог налюбоваться на себя и не смог больше расстаться со своим отражением. В итоге умер от голода и страдания.
Есть ассоциация между цветами и персонажем древнегреческих мифов. Считается, что нарциссы дарят к расставанию и разлуке. Это такое же заблуждение, как и ситуация с жёлтыми тюльпанами. На самом деле нарцисс — ранний весенний цветок, символизирующий юность, возрождение, начало отношений.
Дурные свойства приписывают даже такому классическому цветку в праздничном букете, как роза. Правда, речь идёт об определённом цвете. "Чёрная роза — эмблема печали..." — эта фраза из названия советского фильма уже давно на слуху. Считается, что чёрные розы к празднику дарить не стоит, а юной девушке или невесте в день свадьбы такие цветы вообще противопоказаны. Есть мнение, что такая роза символизирует неизбежную разлуку.
Впрочем, флористы говорят, что сейчас чёрные розы пользуются большой популярностью. Не только из-за своей оригинальности. Они символизируют верность и преданность. К тому же такие цветы прекрасно смотрятся в комбинированных букетах. Когда они разбавлены розами ярких цветов и декором из зелени, то выглядят совсем не мрачно. Впрочем, это цветы на любителя. При выборе букета лучше всего сначала подумать, кому он предназначается. Каждая девушка всё равно истолкует подарок по-своему.
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