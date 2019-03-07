Жёлтые тюльпаны совсем не вестники разлуки. Разрушаем мифы о цветах

Существует поверье, что подаренные жёлтые цветы символизируют скорое расставание. Именно поэтому многие мужчины опасаются дарить их своим возлюбленным. Это самый распространённый миф про цветы, но далеко не единственный. Лайф расскажет, что на самом деле означает жёлтый цветок и с какими ещё заблуждениями можно столкнуться при выборе букета.

"Жёлтые тюльпаны — вестники разлуки..." Эти строчки из песни Наташи Королёвой сразу приходят на ум при виде жёлтых цветов. И даже если человек совсем не суеверный, подарить такой букет он не рискнёт. А вообще, давайте разберёмся, откуда пошло поверье про жёлтые цветы.

Согласно древней арабской легенде, правитель Магомет отправился на войну, оставив свой гарем. Жёны должны были его ждать, хранить верность и целомудрие, но одна из них — Айшан — ему изменила. О её непристойном поведении сразу же доложили Магомету, но слухам он не поверил. Выяснить правду он решил с помощью красных роз, которые преподнёс в подарок Айшан. Если розы наутро пожелтеют — значит, жена была неверна ему. Айшан положила цветы на ночь в водоём, но наутро лепестки пожелтели. С тех пор жёлтые цветы стали символом неверности, обмана и разлуки.

На языке цветов жёлтый — позитивный цвет, который рассеивает грусть, плохое настроение, хандру. Испокон веков на Руси и в Японии жёлтый был и сейчас остаётся цветом радости, солнца, тепла и веселья. Такой яркий букет можно преподнести молодой жизнерадостной девушке. А вот даме постарше лучше преподносить чайные розы.

В знак признания таланта и восхищения жёлтые цветы принято дарить артистам. Поскольку жёлтый ещё символизирует золото, то подаренный букет может означать пожелание богатства.

Жёлтые лилии, например, являются доказательством того, что вам спокойно рядом с человеком, которому вы их дарите. Букет жёлтых роз может быть признанием дружеских чувств, уважения и восхищения. Также есть примета, что супруги, прожившие вместе несколько десятков лет, дарят друг другу жёлтые розы в знак крепкого брака и в благодарность за любовь и уважение. А вот жёлтые тюльпаны означают восхищение человеком.

Психолог Ольга Торлецкая рассказала Лайфу, что всё это легенды, которые просто передаются из поколения в поколение. На самом же деле в разных народах один и тот же цвет может восприниматься совершенно по-разному.

— Честно говоря, я считаю, что на выбор цветов в любом случае редко обижаются. То, что может действительно ранить человека, — это действия или слова оппонента. И никакие геометрические особенности или цвета предметов не смогут обидеть человека, — пояснила Ольга Торлецкая.

Дарить или не дарить жёлтые цветы — выбор каждого. Конечно, если ваша вторая половинка верит в приметы, то лучше выбрать другой оттенок. Но если вера в плохие приметы и предрассудки отсутствует у обоих, ничего плохого в жёлтых букетах нет.

С другими цветами связаны далеко не такие сильные заблуждения. Тем не менее они есть. Например, бытует мнение, что красные гвоздики ассоциируются с кладбищем. Их даже называют "могильными цветами". Конечно, классические гвоздики не самый лучший вариант для букета на 8 Марта, но мало кто задумывается, что у гвоздик есть множество разнообразных сортов.

Например, кустовая гвоздика в букете выглядит очень эффектно. Внешне она мало чем напоминает классическую. В целом же гвоздика на языке цветов символизирует страсть, первую любовь, очарование, верность.

— Сейчас в Голландии выращивается множество сортов гвоздики, в том числе и экзотичных, — пояснила флорист Ольга Кузнецова. — Они бывают, например, фиолетовых, жёлтых и даже зелёных оттенков. Но и в красном цвете есть такие гвоздики, которые включаются даже в премиальные букеты. Если мужчина боится ошибиться, то лучше брать комбинированный букет — с гвоздиками и другими цветами. Не раз бывало, что к нам приходили люди, полные предрассудков о гвоздиках, а уходили с букетом.

Ещё один миф связан с нарциссами, особенно с белыми. В древнегреческой мифологии Нарцисс был самовлюблённым юношей, который погиб из-за того, что влюбился сам в себя. Во время очередной охоты он увидел в реке своё отражение. С тех пор он не мог налюбоваться на себя и не смог больше расстаться со своим отражением. В итоге умер от голода и страдания.

Есть ассоциация между цветами и персонажем древнегреческих мифов. Считается, что нарциссы дарят к расставанию и разлуке. Это такое же заблуждение, как и ситуация с жёлтыми тюльпанами. На самом деле нарцисс — ранний весенний цветок, символизирующий юность, возрождение, начало отношений.

Дурные свойства приписывают даже такому классическому цветку в праздничном букете, как роза. Правда, речь идёт об определённом цвете. "Чёрная роза — эмблема печали..." — эта фраза из названия советского фильма уже давно на слуху. Считается, что чёрные розы к празднику дарить не стоит, а юной девушке или невесте в день свадьбы такие цветы вообще противопоказаны. Есть мнение, что такая роза символизирует неизбежную разлуку.

Впрочем, флористы говорят, что сейчас чёрные розы пользуются большой популярностью. Не только из-за своей оригинальности. Они символизируют верность и преданность. К тому же такие цветы прекрасно смотрятся в комбинированных букетах. Когда они разбавлены розами ярких цветов и декором из зелени, то выглядят совсем не мрачно. Впрочем, это цветы на любителя. При выборе букета лучше всего сначала подумать, кому он предназначается. Каждая девушка всё равно истолкует подарок по-своему.