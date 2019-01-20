Отказ от курения, спортзал и медитации. Как принц Гарри готовится стать отцом

Больше никаких сигарет, алкоголя и глупых выходок. А ещё жёсткий фитнес-режим и медитация согласно буддийскому руководству по достижению счастья. Принц Гарри готовится стать папой и относится к своей будущей роли более чем ответственно.

Медитация

О том, что он ежедневно медитирует, Гарри рассказал во время встречи с 69-летним буддийским монахом Келсангом Сонамом, который подарил принцу книгу "Восемь шагов к счастью". Неизвестно, когда именно внук британской королевы встал на путь просветления, но он признался, что это решение стало итогом многолетнего пребывания в "хаосе", обусловленного попытками смириться со смертью матери — принцессы Дианы.

Йога, фитнес, бокс

Гарри привык поддерживать себя в форме ещё во время службы в армии, но и на гражданке он тоже не даёт себе спуску. По данным СМИ, в строящемся семейном доме Гарри и Меган, расположенном неподалёку от Виндзорского замка, будет оборудована студия йоги. Меган является давней поклонницей этой индуистской практики, а недавно к ней приобщился и её супруг. Кроме того, принц регулярно посещает спортзал, где занимается фитнесом и боксом.

Отказ от никотина и кофеина

По совету Меган, которая является активной поклонницей здорового образа жизни, Гарри бросил курить. Кроме того, он поддерживает супругу в её стремлении снизить потребление кофеина. Будущая мать с некоторых пор предпочитает бодрящим напиткам мятный чай и минеральную воду, чтобы снизить риски для здоровья ребёнка, и Гарри пошёл по её стопам.

Диета

После встречи с Меган Гарри похудел на несколько килограммов — когда-то неравнодушный к фастфуду, теперь он под влиянием жены строго следит за тем, что попадает в его желудок. И хотя доподлинно неизвестно, какие именно продукты входят в рацион принца, об этом можно судить по предпочтениям его супруги. Обычно Меган завтракает плодами асаи, яблоками с морской солью и арахисовым маслом, а на ужин иногда позволяет себе съесть немного чипсов и кусочек стейка рибай. А ещё будущие родители сами готовят себе смузи.

Стиль

Когда-то Гарри был фанатом одежды свободного кроя и цвета хаки, а однажды он и вовсе пришёл на королевский приём в классическом костюме и спортивных носках. Но теперь, в связи со своим будущим статусом главы семьи, Гарри остепенился и выработал новый стиль. Костюмы с иголочки, ухоженные волосы, подстриженная борода: снова чувствуется рука супруги.

Поведение на публике

Гарри всегда был этаким живчиком с блеском в глазах, но теперь он выглядит так, будто его беременной жене каждую секунду угрожает опасность и его долг — защитить её любой ценой. Роль младшего сына сменилась на роль мужа и отца, и это отразилось даже на его жестах: принц часто поглаживает Меган и заботливо поглядывает на неё, как бы пытаясь удостовериться, всё ли с ней в порядке. "Гарри старается вести себя как взрослый, серьёзный и ответственный мужчина", — заключает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Загородная жизнь

Хотя пара официально проживает на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне, большую часть личного времени Гарри и Меган проводят в арендованном доме стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов в Оксфордшире. Судя по всему, размеренная загородная жизнь пришлась будущим родителям по вкусу: они намерены построить собственный дом в Виндзоре.

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