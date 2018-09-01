10 фото принцессы Монако, после которых вы забудете о Кейт и Меган

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10 фото принцессы Монако, после которых вы забудете о Кейт и Меган

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33-летнюю Беатрис Борромео называют самой стильной красоткой голубых кровей. Супруги британских принцев Уильяма и Гарри нервно покусывают губы в сторонке.

Беатрис Борромео принадлежит к знатному итальянскому роду. Её семья владеет Борромейскими островами, недвижимостью в Ломбардии и Пьемонте

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

Генеалогическое древо Беатрис по отцовской линии восходит к кардиналу и святому католической церкви Карло Борромео

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

На родине Беатрис прославилась в качестве журналистки. Она работала в таких изданиях, как Newsweek и Daily Beast, а также на телеканале Rai 2

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

В 2015 году девушка вышла замуж за наследного принца Монако Пьера Казираги

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

О романтическом увлечении представителя правящей династии княжества стало известно ещё в 2008-м

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

В феврале 2017-го у пары родился первенец.

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

Второй сын появился на свет в мае нынешнего года

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

Планируется ли третий — пока не известно

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

Беатрис легко бы могла составить конкуренцию Кейт Миддлтон и Меган Маркл в борьбе за неофициальный титул самой стильной принцессы современности

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

А вам кто больше нравится?

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Beatrice-Borromeo-Casiraghi-1445377742361354/" target="_blank">Facebook / Beatrice Borromeo Casiraghi</a></p>

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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