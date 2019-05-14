Норвежская принцесса представила нового бойфренда. Им оказался шаман из США

47-летняя норвежская принцесса Марта Луиза опубликовала в "Инстаграме" серию фото со своим новым молодым человеком и написала под ними трогательное признание в любви. А известный медиум Дурек Верретт ответил своей возлюбленной тем же, пишет Daily Mail.

Марта Луиза является тем редким членом королевской семьи, который не стесняется сам вести аккаунты в соцсетях, демонстрируя свою повседневную жизнь. Вот и в этот раз принцесса опубликовала пост в "Инстаграме", который вызвал небывалый отклик у общественности. Марта выложила фото со своим новым парнем и сопроводила их такими словами, что за пару остаётся только порадоваться.

Дурек изменил мою жизнь и заставил поверить в то, что безграничная любовь действительно существует. Он принимает меня такой, какая я есть. Я чувствую себя необыкновенно счастливой Марта Луиза

Выбор принцессы многим показался не самым очевидным. Дурек Верретт из Калифорнии, США, — известный афроамериканский шаман и медиум. И, по заверениям мужчины, он умеет обращать старение, воздействуя на клетки организма. Марта Луиза заранее попросила пользователей Сети не критиковать её выбор, ведь сделала она его сама и для себя, не руководствуясь тем, что принято и должно.

Дурек в своём инстаграме тоже объявил об отношениях с принцессой, признаваясь ей в любви и благодаря её за понимание и принятие. Он отметил, что чувствует себя с ней свободным — свободным любить сильную, мудрую и прекрасную женщину. С учётом того, что Марта Луиза находится четвёртой на очереди к трону, принцесса имеет полное право устраивать свою личную жизнь, как ей захочется.

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