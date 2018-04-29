Принц Уильям показал толпе средний палец (на самом деле нет)

Представьте себе ситуацию: член королевской семьи, публичный и приличный человек показывает фак среди бела дня десяткам фотографирующих его людей. Сложно? Смотрите ниже.
Оказывается, сделать гениальную фотографию просто — всё дело в удачном ракурсе. Реабилитация посрамлённого принца произошла тут же, стоило ему повернуться. Уильям как бы спрашивает нас: "Сколько пальцев видишь?" И потом вместо одного оскорбительного перста возникают три приличных. Но эффект всё равно потрясающий.
Пользователей Сети снимки очень позабавили. На Reddit меньше чем за сутки набралась 71 тыс. лайков и около 2 тыс. комментариев. Люди принялись гадать, что же это всё-таки был за жест, и отпускать шутки по этому поводу. А потом прошлись и по внешности принца, и по его отношениям с семьёй.
Ничего себе он превратился в Вуди Харрельсона
beaverskeet
Уильям: Пошёл ты, Гарри! (Королева быстро оборачивается.) Уильям: Я трижды говорил тебе Гарри!
focks1
Три бокала, пожалуйста!
vitten23
Нет, это он показывает, что у него трое детей
Heknarf
Двоякая ситуация. В итоге истина зависит от того, насколько ты владеешь информацией
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