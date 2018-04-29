Принц Уильям показал толпе средний палец (на самом деле нет)

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Принц Уильям показал толпе средний палец (на самом деле нет)

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Фото © Соцсети

На забавные снимки герцога Кембриджского обратил внимание Reddit. И их действительно сложно обойти стороной.

Представьте себе ситуацию: член королевской семьи, публичный и приличный человек показывает фак среди бела дня десяткам фотографирующих его людей. Сложно? Смотрите ниже.

<p>Фото © reddit/f<a href="https://www.reddit.com/user/foka86" target="_blank">oka86</a></p>

Оказывается, сделать гениальную фотографию просто — всё дело в удачном ракурсе. Реабилитация посрамлённого принца произошла тут же, стоило ему повернуться. Уильям как бы спрашивает нас: "Сколько пальцев видишь?" И потом вместо одного оскорбительного перста возникают три приличных. Но эффект всё равно потрясающий.

<p>Фото © Соцсети</p>

Пользователей Сети снимки очень позабавили. На Reddit меньше чем за сутки набралась 71 тыс. лайков и около 2 тыс. комментариев. Люди принялись гадать, что же это всё-таки был за жест, и отпускать шутки по этому поводу. А потом прошлись и по внешности принца, и по его отношениям с семьёй.

Ничего себе он превратился в Вуди Харрельсона

beaverskeet

Уильям: Пошёл ты, Гарри! (Королева быстро оборачивается.) Уильям: Я трижды говорил тебе Гарри!

focks1

<p>Фото © Соцсети</p>

Три бокала, пожалуйста!

vitten23

Нет, это он показывает, что у него трое детей

Heknarf

Двоякая ситуация. В итоге истина зависит от того, насколько ты владеешь информацией

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