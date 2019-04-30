Здесь должен побывать каждый: озеро, чей цвет меняется в зависимости от сезона

Заповедник Хуанлун находится высоко в горах, на северо-западе китайской провинции Сычуань.

Расположенные в заповеднике бассейны образовались сами собой, без участия человека, и являются настоящим чудом природы. В воде, бьющей из горячих источников, много минерала кальцита.

Оседая на земле и камнях в течение многих лет, кальцит сформировал этот необычный ландшафт: резервуары разных размеров, пороги и водопады. Его описывают как "траветиновый" — слово образовано от названия горной породы траветин.

В этих местах обитают редкие виды животных, например золотые курносые обезьяны и гигантские панды. Заповедник признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хуанлун в переводе с китайского означает "жёлтый дракон", а сами бассейны прозвали "страной фей". Они привлекают немало туристов, несмотря на то что путь к бассейнам лежит по извилистой горной дороге и занимает много часов.

Приезжая полюбоваться бассейнами во второй или третий раз, туристы с удивлением обнаруживают, что вода поменяла свой цвет. В зависимости от сезона она может быть голубой, бирюзовой, синей, зелёной или даже жёлтой.