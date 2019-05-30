"Приходишь домой, а тополиный пух с твоей женой". 15 смешных твитов о наболевшем

Началась та пора, когда белые пушистые облачка не вызывают приятных эмоций, потому что липнут к лицу, залетают в нос, в рот и, кажется, вообще всюду. Да, речь о тополином пухе, который многим уже порядком успел надоесть. Чтобы легче перенести эти неудобства, в "Твиттере" решили над проблемой пошутить. От пуха это вас не избавит, но настроение поднимет точно.

Часть юзеров призвала на помощь силы телевидения, кино и мультфильмов, чтобы разобраться с обидчиком посредством мемов. Будь то жуткое кубриковское "Сияние" или сериал о покемонах.

кстати, королевская гавань сгорела из-за придурка, кинувшего сижку В ТОПОЛИНЫЙ ПУХ. pic.twitter.com/FiAgixpUBS — данек огонек (@danyokipyatok) 28 мая 2019 г.

Некоторые выбрали не совсем очевидные варианты, которые тем не менее отлично передают настроение.

Р — рациональность. Часть юзеров довольно разумно подошла к проблеме.

Почему вообще "тополиный пух, жара, июль", если на самом деле тополиный пух, насморк, май Alderaanrush

Тело человека на 60% состоит из воды, на 34% — из органических веществ, а остальное — это тополиный пух Marshallmigrain

Эстеты отмечали сходство пуха со снежным покровом, делясь пойманными на камеру моментами.

Деликатные шутки тоже никто не отменял. Можно ведь и пух использовать во благо или вежливо намекнуть, что он тут лишний.

Мои соболезнования аллергикам. В моём городе из пуха можно построить город поменьше Chevterg

Окей, а можно отменить подписку на "летящий прямо в лицо тополиный пух в мае-июне"? Это немного проблемно, и мне не очень нравится контент Yoursweetskream

Некоторые пользователи, похоже, проиграли этот раунд в битве с "пушистым воином", который поступил в стиле героя Шварценеггера: "Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл".

Приходишь домой после работы, а там тополиный пух ужинает с твоей женой и не собирается уходить, потому что теперь это его квартира, его жена и его кот. А ты можешь собрать свои сопли и переехать жить в аптеку ArtemKondrashov

Зис из С...аратов! Город покрылся ледяными сосульками и превратился в мем