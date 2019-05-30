"Приходишь домой, а тополиный пух с твоей женой". 15 смешных твитов о наболевшем

Часть юзеров призвала на помощь силы телевидения, кино и мультфильмов, чтобы разобраться с обидчиком посредством мемов. Будь то жуткое кубриковское "Сияние" или сериал о покемонах.
кстати, королевская гавань сгорела из-за придурка, кинувшего сижку В ТОПОЛИНЫЙ ПУХ. pic.twitter.com/FiAgixpUBS— данек огонек (@danyokipyatok) 28 мая 2019 г.
Я: *ставлю сетку на открытое окно*— лавандовая машка💮 (@mashonomad) 24 мая 2019 г.
Тополиный пух: pic.twitter.com/QYyydYzmys
Я: /вымыл пол и подоконник/— ~ Вишня ~ (@cherry_16_b) 28 мая 2019 г.
/открыл окно/
/моргнул/
Тополиный пух: pic.twitter.com/POCZwvA8qP
Тополиный пух: лезет везде— Iridescent Sky (@iridescentsky91) 30 мая 2019 г.
Я: pic.twitter.com/mW0GauQMyE
Некоторые выбрали не совсем очевидные варианты, которые тем не менее отлично передают настроение.
Настроение: тополиный пух в лицо. pic.twitter.com/DpWEba26H4— Serenity7200 (@Serenity7200) 29 мая 2019 г.
тополиный пух: *летает*— annushka (@lilbaguette69) 29 мая 2019 г.
я: pic.twitter.com/QlFTnZJFj9
Р — рациональность. Часть юзеров довольно разумно подошла к проблеме.
Почему вообще "тополиный пух, жара, июль", если на самом деле тополиный пух, насморк, май
Alderaanrush
Тело человека на 60% состоит из воды, на 34% — из органических веществ, а остальное — это тополиный пух
Marshallmigrain
Эстеты отмечали сходство пуха со снежным покровом, делясь пойманными на камеру моментами.
Первый майский «снег»— Все о Москве (@vseomoskve) 30 мая 2019 г.
Фото:
@ekaterinava77 (Instagram)
@kalyazina_natalya (Instagram)@bogdanovaok (Instagram)#всеомоскве #москва #тополиныйпух pic.twitter.com/FtvtH09ODa
Что поцаны, тополиный пух pic.twitter.com/olKAukgC0E— пьяный закат (@VELine_8) 29 мая 2019 г.
Пипец на улице «снегопад» #тополиныйпух pic.twitter.com/pKT1iSN3lG— Anton Abramov (@espion) 29 мая 2019 г.
Деликатные шутки тоже никто не отменял. Можно ведь и пух использовать во благо или вежливо намекнуть, что он тут лишний.
Мои соболезнования аллергикам. В моём городе из пуха можно построить город поменьше
Chevterg
Окей, а можно отменить подписку на "летящий прямо в лицо тополиный пух в мае-июне"? Это немного проблемно, и мне не очень нравится контент
Yoursweetskream
Некоторые пользователи, похоже, проиграли этот раунд в битве с "пушистым воином", который поступил в стиле героя Шварценеггера: "Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл".
#тополиныйпух падает прямо в кофе: и попить, и пожрать... 🍴 pic.twitter.com/nLQannjNL8— A_loona (@Aloona18228027) 27 мая 2019 г.
Приходишь домой после работы, а там тополиный пух ужинает с твоей женой и не собирается уходить, потому что теперь это его квартира, его жена и его кот. А ты можешь собрать свои сопли и переехать жить в аптеку
ArtemKondrashov
Зис из С...аратов! Город покрылся ледяными сосульками и превратился в мем
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