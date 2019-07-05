Сын погибшего "охотника за крокодилами" вырос его полной копией — убедитесь сами

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Фото © Instagram/robertirwinphotography

Прошло почти 13 лет со смерти австралийского натуралиста, телеведущего, "охотника на крокодилов" Стива Ирвина, но его наследие живо до сих пор. Его сын Роберт пошёл по стопам отца, и теперь в Сети их то и дело сравнивают.

Недавно Роберт воссоздал легендарное фото отца. "То же место, тот же крокодил. Два фото с разницей в 15 лет", — написал мальчик в своём твиттере

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/RobertIrwin/status/1146378432680357894" target="_blank">RobertIrwin</a></p>

Фотография быстро стала "вирусной", но это не единственный снимок, который показывает, насколько сын похож на Стива — пишет Bored Panda

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

С самого раннего возраста мальчик выказывал интерес к природе. Снимал на камеру животных и всё, что с ними связано

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

А в прошлом году он выиграл в престижном британском конкурсе Wildlife Photographer of the Year

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

В свои 15 Роберт уже доказал, что он увлечён дикой природой ничуть не меньше своего отца

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

Юный зоолог вместе с сестрой и мамой ухаживают за сотнями животных в зоопарке Австралии и ведут собственное шоу "Смотрите — это же Ирвины!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

Помимо работы в зоопарке, Роберт со всей семьёй путешествует по миру, выступая за идею сохранения и защиты дикой природы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

И теперь он почти так же популярен, как и его папа

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/RobertIrwin/status/1146378432680357894" target="_blank">RobertIrwin</a></p>

Но, несмотря на популярность, мальчик всегда помнит о большой потере и в память об отце повторяет его известные фотографии

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/robertirwinphotography" target="_blank">robertirwinphotography</a></p>

Стив Ирвин погиб 4 сентября 2006 года во время съёмок передачи Ocean's Deadliest от удара ската-хвостокола прямо в сердце.

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