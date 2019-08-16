На Сахалине фотограф снял одно из истинных чудес природы — вулканическую молнию

Путешествуя по России, фотограф из Германии на вулкане Эбеко заснял одно из настоящих чудес природы — вспышку вулканической молнии.

Мартин Рейтце, 55-летний фотограф из Мюнхена, приехал в Россию, надеясь снять кадры "грязной грозы". Ему это удалось, и теперь кадрами удивительного природного явления с вулкана Эбеко, который находится в Сахалинской области, любуются по всему миру.

Мартин рассказал, что провёл порядка семи часов в ожидании извержения и ему повезло, что он всё-таки сделал эти невероятные кадры. Он отметил, что, когда вулкан начал извергаться, он стоял всего в паре километров от северного кратера.

Молния, которую видно на фотографиях, — очень редкая, так как она намного мощнее, чем они обычно бывают Мартин Рейтце

Это был страшный момент. Неожиданно весь пейзаж залился ярким светом, а когда молния ударила, смотреть на это было физически больно Мартин Рейтце

Вулканическая молния, или грязная гроза, — это погодное явление, которым иногда (читать: крайне редко) сопровождаются извержения вулканов. Во время обычной грозы молнии возникают благодаря столкновениям кристаллов льда в облаке, образующим электрические разряды. В вулканическом облаке сталкиваются частички пыли.

Мартин хотел сделать подобную фотографию долгие годы. Он часто посещал вулканы по всему миру и за это время успел сфотографировать сотни извержений. В России фортуна была на его стороне — он всё-таки заснял это редкое и невероятно красивое природное явление, сообщает The Sun.

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