Водитель попал в центр бури, и день сменился ночью за считаные секунды — видео

Песчаные бури — не редкость в Австралии, однако такой бури, которая несколько дней назад обрушилась на город Милдьюра, жители не видели почти полвека, сообщает Daily Mail.

На камеру видеорегистратора попала по-настоящему апокалиптическая сцена: водитель стремительно приближается к огромному бежевому облаку, и где-то вдалеке видно лишь крошечный кусочек неба.

Однако вскоре облако заполняет собой всё вокруг, и автомобиль, который только что двигался по улице посреди дня, неожиданно оказывается в полной темноте. Видимость резко ухудшается, но смелый автолюбитель продолжает движение. Навстречу ему со включенными фарами проносятся другие машины.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что в городе включили фонари, но даже так картина всё равно ужасающая. В какой-то момент водитель всё же притормозил и решил переждать бурю на обочине.

Скорость ветра в Милдьюре в тот день составила 25 метров в секунду. По сообщениям очевидцев, всего за 15 минут небо успело стать серым, затем оранжевым и, наконец, чёрным — и на город опустилась кромешная тьма.