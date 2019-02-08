Пошли вы... Я на работу! В Москве пристав въехала в толпу, чтобы припарковаться

Инцидент с "эксцентричной" девушкой, которая разразилась бранью в адрес обвиняющих её людей, сняли очевидцы и выложили в Сеть.

Героиней ролика, предположительно, стала судебный пристав Яна Рыжкевич. Подъезжая на автомобиле BMW к месту работы, она едва не сбила стоявшую там толпу людей, пишет 5-tv.ru. А после припарковалась на тротуаре и на недовольства людей ответила отборной бранью.

Примечательно то, что, пока девушка разговаривала на нецензурном языке, рядом с ней находился ребёнок. Но её это, видимо, нисколько не заботило. И она гордо прошествовала, не признавая своей вины.

Также появилась информация о том, что на счету Яны Рыжкевич это не первое нарушение. Ранее она привлекалась к административной ответственности за должностное правонарушение, пишет паблик "Плохие новости". За что ей полагалось выплатить штраф в размере 5 тыс. руб.