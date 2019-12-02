Пришельцы среди нас. На панорамах Google нашли бородатого инопланетянина

47-летняя Стиви Холл собралась на рождественский рынок в Бирмингеме, Германия. Но прежде чем поехать туда, женщина решила посмотреть, есть ли поблизости парковочные места на панорамах Google street view. Об этом она пожалела.

Средь бела дня по центру Бирмингема прогуливался бородатый инопланетянин. Предположительно. На снимках Google "пришелец" вылезает из серебряного автомобиля Honda Civic. В руках он держит свой кошелек, а недовольный взгляд направлен прямо в камеру.

На самом деле я не особая поклонница теорий заговора, но, когда увидишь такое своими глазами, невольно начинаешь верить Стиви Холл

Можно было бы подумать, что панорамы снимали в преддверии Хэллоуина, однако это теория не подтвердилась. Стиви сразу проверила: фотографии были сделаны в апреле 2019 года, так что никаких очевидных причин надеть маску не было, пишет The Sun.

Женщина даже успела убедить себя, что пришелец самый настоящий. Мол, масок таких не существует, да и выглядит он как-то "не из нашего мира".

Я исследовала изображение. Пыталась понять, маска это или нет. Ни на Amazon, ни на eBay таких не продают. Да и не похоже это на маску. Он смотрит в камеру и этот взгляд... будто не из этого мира. И он явно не рад, что попал на камеру Стиви Холл

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