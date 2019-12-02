Пришельцы среди нас. На панорамах Google нашли бородатого инопланетянина

Средь бела дня по центру Бирмингема прогуливался бородатый инопланетянин. Предположительно. На снимках Google "пришелец" вылезает из серебряного автомобиля Honda Civic. В руках он держит свой кошелек, а недовольный взгляд направлен прямо в камеру.
На самом деле я не особая поклонница теорий заговора, но, когда увидишь такое своими глазами, невольно начинаешь верить
Стиви Холл
Можно было бы подумать, что панорамы снимали в преддверии Хэллоуина, однако это теория не подтвердилась. Стиви сразу проверила: фотографии были сделаны в апреле 2019 года, так что никаких очевидных причин надеть маску не было, пишет The Sun.
Женщина даже успела убедить себя, что пришелец самый настоящий. Мол, масок таких не существует, да и выглядит он как-то "не из нашего мира".
Я исследовала изображение. Пыталась понять, маска это или нет. Ни на Amazon, ни на eBay таких не продают. Да и не похоже это на маску. Он смотрит в камеру и этот взгляд... будто не из этого мира. И он явно не рад, что попал на камеру
Стиви Холл
Останки парня, который исчез 22 года назад, были найдены благодаря Google-картам