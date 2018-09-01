"Мы видели, как монахини убивали детей": ужасы приюта, где растили сирот

Страшные преступления, включая убийства и изнасилования, происходили с начала 1930-х до 1970-х годов.

Католический приют Сент-Джозеф в штате Вермонт был закрыт в 1974 году, но страшные истории о том, что происходило за его стенами, всплывают до сих пор. Расследование длится уже четвёртый год, и свидетели рассказывают о пытках, сексуальных надругательствах и даже убийствах, сообщает BuzzFeed News.

Ключевой свидетель Салли Дейл дольше всех прожила в приюте — с 2 до 23 лет. В 1996 году во время дачи показаний, которая длилась 19 часов, она рассказала о происходящем насилии и о том, что видела, как монахиня выкинула ребёнка из окна. Салли было всего шесть лет, когда она услышала звук разбитого стекла и увидела мальчика, которого отпустила монахиня.

В другой раз монахиня на глазах у Салли бросила ребёнка в озеро, чтобы научить его плавать. Однако мальчик не смог выплыть, и, когда Салли спросила, что с ним случилось, женщина ответила: "О, не беспокойся. Теперь он дома".

Салли, которая уже мертва, была одной из сотни пострадавших, которые дали показания против приюта. Ещё одна бывшая воспитанница, Шерри Хьюстис, рассказала, что одной из ночей совершала вместе со швеей обход и увидела, как монахиня родила чернокожего ребёнка. На следующее утро женщина задушила его подушкой. Когда Шерри рассказа об увиденном социальному работнику, то её жестоко избили.

Джозеф Эскра, который провёл в приюте около 10 лет, вспомнил, как один из мальчиков не пришёл на ужин. Поисковая группа отправилась его искать, но нашла ребёнка уже мёртвым — погибший был привязан к дереву и умер от холода. Однако, несмотря на все показания, суд так не вынес обвинительный приговор из-за недостатка доказательств.