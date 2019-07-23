Девушку облили вином, но она нашла способ выйти из неловкой ситуации победителем

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Фото © Twitter/MiaWiliamson

Как превратить образ, испорченный пролитым на него вином, в костюм с модным принтом — спросите у этой девушки.

Белый костюм — это вариант для любителей рисковать. Особенно если вы собираетесь на мероприятие, где будет вино. Элеонора Уолтон из Лидса, Великобритания, проверила это на себе, когда пришла на конные скачки в белоснежном образе.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0IuqRXFyuY/" target="_blank">eleanorwalton_</a></p>

Элеонору случайно облили красным вином. И хоть для большинства это — катастрофа, любительница скачек не собиралась ставить крест на своём образе. Вооружившись парой бокалов и помощью подруг, ей удалось выйти из ситуации победителем.

Не каждый поверит, но кто-то пролил красное вино на мой белый наряд. Девчонки с работы промыли комбинезон в раковине с красным вином — и теперь он... тоже красный!

eleanorwaltonn

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MiaWiliamson_/status/1152711917288321024" target="_blank">MiaWiliamson_</a></p>

Подруга Элеоноры, дизайнер "новенького" костюма, поделилась фотографиями модного шедевра и пошутила, что они разработали новую модель комбинезона, которая отлично подойдёт для похода на фестивали. Также она рассказала, что на покраску ушло всего "около четырёх бокалов".

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/eleanorwaltonn/status/1152618942478913537" target="_blank">eleanorwaltonn</a></p>

Сотни пользователей Twitter принялись комментировать находчивость девушек. Кто-то признал, что теперь простенький комбинезон больше напоминает произведение искусства, но нашлись и те, кому эта идея пришлась не по душе.

Это так мило! Вы должны опубликовать видеоинструкцию о том, как вы это сделали

пользователь Twitter

Это шедевр! Не отличить от дизайнерской вещицы!

пользователь Twitter

Фу. И должно быть, пахнет несвежим вином

пользователь Twitter

Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь

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