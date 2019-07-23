Девушку облили вином, но она нашла способ выйти из неловкой ситуации победителем

Как превратить образ, испорченный пролитым на него вином, в костюм с модным принтом — спросите у этой девушки.

Белый костюм — это вариант для любителей рисковать. Особенно если вы собираетесь на мероприятие, где будет вино. Элеонора Уолтон из Лидса, Великобритания, проверила это на себе, когда пришла на конные скачки в белоснежном образе.

Элеонору случайно облили красным вином. И хоть для большинства это — катастрофа, любительница скачек не собиралась ставить крест на своём образе. Вооружившись парой бокалов и помощью подруг, ей удалось выйти из ситуации победителем.

Не каждый поверит, но кто-то пролил красное вино на мой белый наряд. Девчонки с работы промыли комбинезон в раковине с красным вином — и теперь он... тоже красный! eleanorwaltonn

Подруга Элеоноры, дизайнер "новенького" костюма, поделилась фотографиями модного шедевра и пошутила, что они разработали новую модель комбинезона, которая отлично подойдёт для похода на фестивали. Также она рассказала, что на покраску ушло всего "около четырёх бокалов".

Сотни пользователей Twitter принялись комментировать находчивость девушек. Кто-то признал, что теперь простенький комбинезон больше напоминает произведение искусства, но нашлись и те, кому эта идея пришлась не по душе.

Это так мило! Вы должны опубликовать видеоинструкцию о том, как вы это сделали пользователь Twitter

Это шедевр! Не отличить от дизайнерской вещицы! пользователь Twitter

Фу. И должно быть, пахнет несвежим вином пользователь Twitter

Девушка выпила бокал вина, не подозревая, что он выявит у неё страшную болезнь