Пряники и иван-чай. Московский бизнес выставил лучшие продукты под одной крышей

Сегодня в агрокластере "Фуд-сити" открылся торгово-выставочный павильон "Москва". "Фуд-сити" находится в Москве и является крупнейшей площадкой такого рода в Европе (принадлежит владельцам "Киевской площади" Году Нисанову и Зараху Илиеву). Оператор нового павильона — Московская торгово-промышленная палата.

По словам президента палаты Владимира Платонова, в павильоне выставляются "компании, продукция которых только высокого качества и приемлемой цены". Одна из них — "Царский пряник".

Гендиректор фирмы Анна Йосифова рассказала, что старинные рецепты пряников её мама собирала по крупицам со всех уголков России более 30 лет назад.

— Мы выставляем свою продукцию ручной работы в павильоне "Москва", и это возможность нового партнёрства и новых клиентов. Мы хотим выдвинуть на рынок русские традиции, чтобы больше людей узнало о них, — говорит она. — На сегодняшний день мы первая московская пряничная компания. Можно сказать, что 30 лет назад мы стали первым московским пряником.

— Наша компания производит иван-чай "Капорский", — рассказывает гендиректор компании "Биотека" Ксения Придворова. — Мы решили выставляться в павильоне "Москва", так как нам показалось это мероприятие перспективным. В планах — новый виток развития нашей компании, новые партнёры, рынки сбыта.

Товары из павильона будут также размещаться на электронной площадке. Цель — наладить прямое сотрудничество между покупателями и московскими производителями, минуя посредников.

— Я очень рад, что очередь дошла и до открытия павильона "Москва", — сказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. — Наша столица — это и крупнейший продовольственный потребитель (около 12 млн тонн продуктов в год), и производитель. В Москве есть предприятия, которые работают не только на регион и на всю страну, их продукция также пользуется спросом и за рубежом.

Пока свою продукцию в павильоне представили 15 предприятий, но со временем их число будет расти.

— Московская торгово-промышленная палата при поддержке властей открыла свою площадку для того, чтобы люди на ней обменивались информацией, сотрудничали, покупали и продавали, — сказал президент палаты Владимир Платонов. — Сейчас в павильоне "Москва" — 15 представителей торговых сетей и столичных производителей пищевой продукции. К концу года мы планируем расширить их количество до 60. Но это не предел. Я считаю, что с появлением электронных площадок их число увеличится.

Председатель правления Евразийского делового союза Виктор Камболов отметил, что "рынок Москвы — это самая высокая концентрация бизнеса".

— Поэтому от павильона "Москва" ждут большого импульса, — сказал он. — Мы уверены, что с нашим партнёром — Московской торгово-промышленной палатой — этот импульс будет реализован. В первую очередь мы планируем представить в павильоне продовольственных производителей. Но также есть группа товаров, которые относятся к группе народного потребления. Всё, что мы видим в супермаркетах, будет представлено на стенде.