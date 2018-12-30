Выплюнь это немедленно! Самые опасные новогодние продукты

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Выплюнь это немедленно! Самые опасные новогодние продукты

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Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Новогодний стол — это не только роскошь и изобилие, но и возможность получить пищевое отравление. Чтобы этого не произошло, запомните пятёрку продуктов, которым не место в вашей тарелке.

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Французы не знают о нём. А если узнают — вздрогнут: свинина, майонез, картошка. Сильнее по печени ударит лишь Рокки Бальбоа.

Фото: © ladyelena.ru

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

Там много сахара. И спорный консервант аспартам (E951). Углекислый газ — яд для желудка. Добавь алкоголь — и привет, панкреатит.

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

САЛАТ ИЗ МАГАЗИНА

Новогодние сельдь под шубой и оливье подарят вам изжогу и жир на талии. В составе наверняка продукты с истёкшим сроком годности.

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ

В составе сладостей — пальмовое масло. Даже в холодильнике крем хранится 18 часов. Ну и, привет, лишние калории, особенно вечером.

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

КОПЧЁНЫЕ НАРЕЗКИ, МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ, ГРИБЫ

Маринованный огурец в разы опаснее обычного солёного. Копчёное мясо вредит печени. Ну а водка + грибы = интоксикация организма.

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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