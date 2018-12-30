Выплюнь это немедленно! Самые опасные новогодние продукты

МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Французы не знают о нём. А если узнают — вздрогнут: свинина, майонез, картошка. Сильнее по печени ударит лишь Рокки Бальбоа.
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ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА
Там много сахара. И спорный консервант аспартам (E951). Углекислый газ — яд для желудка. Добавь алкоголь — и привет, панкреатит.
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САЛАТ ИЗ МАГАЗИНА
Новогодние сельдь под шубой и оливье подарят вам изжогу и жир на талии. В составе наверняка продукты с истёкшим сроком годности.
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ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ
В составе сладостей — пальмовое масло. Даже в холодильнике крем хранится 18 часов. Ну и, привет, лишние калории, особенно вечером.
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КОПЧЁНЫЕ НАРЕЗКИ, МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ, ГРИБЫ
Маринованный огурец в разы опаснее обычного солёного. Копчёное мясо вредит печени. Ну а водка + грибы = интоксикация организма.
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