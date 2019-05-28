Женские бои и маски для лица. Как ещё используют майонез: 7 шокирующих примеров

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Женские бои и маски для лица. Как ещё используют майонез: 7 шокирующих примеров

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Фото: twitter/sharijnet

Каждая хозяйка хоть раз готовила с майонезом салат, каждый студент добавлял его в доширак, да и что уж говорить о пельменях. Но этот соус так прочно вошёл в нашу жизнь, что применения ему придумали самые разные. Вы никогда не использовали этот продукт как маску для волос и не видели "майонезных боёв"? Тогда скорее смотрите подборку, ведь сегодня, 28 мая, отмечается день рождения майонеза.

Маска для волос

Некоторые в погоне за красотой стали делать из майонеза маски для волос. А что? Яйца придают блеск, горчица стимулирует рост!

Фото: pinterest / Оленька Шульгина

Бои в майонезе

На что только не готовы люди ради эффектного шоу! Девушки устраивают бои в пиве, масле, шоколаде. И до майонеза тоже добрались

Фото: KRUZO NIGHT CLUB

Спасение от ожогов

Если вы задержались на солнышке, то пострадавшие участки кожи можно обезболить и увлажнить этим соусом

Фото: pinterest / Oops, Ouch & Uh Oh

Способ удалить жвачку

Если вдруг жвачка угодила вам в волосы или попала на ковёр, можно нанести на неё немного майонеза. Масло поможет её растворить

Фото: pinterest / We Heart It

Укрепление ногтей

Маски для ногтей из майонеза помогают им быть крепкими и меньше слоиться

Фото: pinterest / Kliknij w Zdrowie

Способ избавиться от царапин на мебели

Умельцы используют майонез в качестве заполнителя трещин. Его наносят на царапины, оставляют на день, а потом мебель полируют

Фото: pinterest/HowToSpecialist

Удаление этикеток

Следы от наклеек на посуде не радуют глаз. А чтобы от них избавиться, можно нанести майонез на 15−20 мин.

Фото: pinterest/HOME-BIRD

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