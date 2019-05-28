Женские бои и маски для лица. Как ещё используют майонез: 7 шокирующих примеров

Маска для волос
Некоторые в погоне за красотой стали делать из майонеза маски для волос. А что? Яйца придают блеск, горчица стимулирует рост!
Фото: pinterest / Оленька Шульгина
Бои в майонезе
На что только не готовы люди ради эффектного шоу! Девушки устраивают бои в пиве, масле, шоколаде. И до майонеза тоже добрались
Фото: KRUZO NIGHT CLUB
Спасение от ожогов
Если вы задержались на солнышке, то пострадавшие участки кожи можно обезболить и увлажнить этим соусом
Фото: pinterest / Oops, Ouch & Uh Oh
Способ удалить жвачку
Если вдруг жвачка угодила вам в волосы или попала на ковёр, можно нанести на неё немного майонеза. Масло поможет её растворить
Фото: pinterest / We Heart It
Укрепление ногтей
Маски для ногтей из майонеза помогают им быть крепкими и меньше слоиться
Фото: pinterest / Kliknij w Zdrowie
Способ избавиться от царапин на мебели
Умельцы используют майонез в качестве заполнителя трещин. Его наносят на царапины, оставляют на день, а потом мебель полируют
Фото: pinterest/HowToSpecialist
Удаление этикеток
Следы от наклеек на посуде не радуют глаз. А чтобы от них избавиться, можно нанести майонез на 15−20 мин.
Фото: pinterest/HOME-BIRD
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