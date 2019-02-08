Так создаются комплексы. Эксперимент с фотошопом и селфи раскрыл грустную правду

Британский фотограф Рэнкин решил провести эксперимент и попросил 15 подростков за пять минут отредактировать свои селфи для выкладки в соцсети. И он никак не ожидал того, что в итоге получилось, пишет Insider.

Жизнь тинейджера полна трудностей: нужно и к изменениям в теле привыкнуть, и кучу комплексов не подхватить. Рэнкин захотел измерить глубину подростковой неуверенности в себе и дал пятнадцати из них задание. Им нужно было изменить себя до того состояния, в котором они, по их мнению, способны понравиться себе и окружающим. Итоговый вариант поразил фотографа до глубины души. И не в хорошем смысле.

Многие девушки сделали нос и лицо уже и добавили макияж.

А ещё увеличили губы и глаза, а потом затёрли веснушки.

"Они пытаются копировать внешность своих кумиров", — сказал фотограф Рэнкин.

Подростки видят одно и то же на страницах модных журналов и экранов телевизоров.

А огромное количество приложений для редактирования внешности только потакает подростковым комплексам.

В начале фотосессии все девушки заявили, что предпочитают свои реальные фото, однако каждая из них затем отредактировала снимок до неузнаваемости. Это очень тревожный признак, считает Рэнкин, и он надеется, что его фотопроект привлечёт внимание к проблеме.