Тревел блог "ПРОехали!"

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Тревел блог "ПРОехали!"

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Они объездили полмира: рассекали на мотоцикле по римской брусчатке, ели пиццу на Сицилии, гуляли по Парижу… А потом стали родителями. Куда поехать на уикенд с маленьким ребенком и огромной собакой? Пришло время оглянуться по сторонам и исследовать Россию!

Авторы нового блога-программы поделятся максимально подробной и полезной информацией о том, как НЕ испортить путешествие и по-настоящему прочувствовать атмосферу нового города. Ожидания от путешествий у всех разные. Но есть несколько важных деталей, которые могут или омрачить поездку, или сделать её незабываемой. Первое — это выбор района, в котором вы будете жить. Не зная нюансов, можно забронировать жилье в месте, которое испортит настроение на весь уикенд. Второе это — еда. Конечно, можно идти в рестораны, которые указаны в путеводителях. Но куда бы посоветовали отправиться местные жители? И третье — это прогулки и достопримечательности.

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