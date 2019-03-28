Тревел блог "ПРОехали!"

Авторы нового блога-программы поделятся максимально подробной и полезной информацией о том, как НЕ испортить путешествие и по-настоящему прочувствовать атмосферу нового города. Ожидания от путешествий у всех разные. Но есть несколько важных деталей, которые могут или омрачить поездку, или сделать её незабываемой. Первое — это выбор района, в котором вы будете жить. Не зная нюансов, можно забронировать жилье в месте, которое испортит настроение на весь уикенд. Второе это — еда. Конечно, можно идти в рестораны, которые указаны в путеводителях. Но куда бы посоветовали отправиться местные жители? И третье — это прогулки и достопримечательности.