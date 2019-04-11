Тревел-блог "ПРОехали". Коломна

Испечь калач, сделать селфи на печке, поесть фаршированных улиток и даже покормить крокодилов! Чтобы сделать всё это, не нужно объезжать полмира, а достаточно добраться до яркого и необычного города всего в 100 километрах от Москвы.

Они объездили полмира: рассекали на мотоцикле по римской брусчатке, ели пиццу на Сицилии, гуляли по Парижу… А потом стали родителями. Куда поехать на уик-энд с маленьким ребёнком и огромной собакой?

В новом выпуске тревел-блога "ПРОехали" расскажем, где в Коломне можно пожить как в Японии, поесть, как во Франции, и главное — погрузиться в атмосферу настоящей русской старины

А если вы пропустили наш прошлый выпуск, то непременно смотрите его здесь. Речь пойдет о Ярославле.