Дальнобойщики выстроили в ряд фуры, чтобы помешать самоубийце прыгнуть с моста

Полицейские обратились за помощью к водителям фур, чтобы те помогли сократить высоту падения мужчины.

Житель штата Мичиган решил покончить жизнь самоубийством. Он поднялся на мост, расположенный над трассой возле Детройта, и собирался спрыгнуть с него на проезжую часть. Очевидцы успели позвонить в полицию и доложить о происходящем.

Полицейские оцепили трассу и попросили помощи у дальнобойщиков, чтобы предотвратить самоубийство. Водители оказались отзывчивыми и выстроили 13 фур в ряд под мостом, сократив тем самым высоту падения в половину — на случай, если бы мужчина всё -таки прыгнул.

По словам представителя полиции, они нередко обращаются в подобных ситуациях к водителям. Однако в этот раз в спасении участвовало рекордное количество водителей. С мужчиной велись переговоры около четырёх часов и в итоге его удалось отговорить от прыжка вниз.