Инвалид на коляске с электроприводом специально сбил двух старушек и скрылся

На одной из улиц Лондона камера видеонаблюдения сняла мужчину на инвалидной коляске, который нарочно сбивает двух женщин пожилого возраста, пишет NY Post.

На кадрах видно, как возле автобусной остановки мужчина на инвалидной коляске с электроприводом включает заднюю скорость и сбивает с ног одну из бабушек. Это можно было бы счесть несчастным случаем, но далее хорошо видно, как инвалид отъезжает вперёд и вновь повторяет свой жестокий манёвр уже с другой женщиной.

Прохожие стали помогать раненым старушкам, а негодяй в коляске скрылся с места происшествия. Женщины получили серьёзные ушибы, и полицейские уже делают всё, чтобы установить личность злоумышленника.